Tomben el campió de Copa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ la seu d’urgell ❘ El Cadí la Seu no podia tenir un millor comiat de Lliga davant de la seua afició que amb una victòria contra l’equip revelació de la Lliga Femenina Endesa i flamant campió de la Copa de la Reina, l’Hozono Global Jairis (79-68). L’equip que dirigeix l’urgellenc i extècnic del Sedis Bernat Canut va acabar clavant el genoll en un Palau a vessar, que va vibrar amb una gran victòria del seu equip consolidada en una enorme reacció a l’últim quart per aixecar 11 punts i forçar la pròrroga, en la qual les lleidatanes van passar per sobre de les murcianes amb un parcial de 13-2.

El tècnic de les locals, Isaac Fernández, havia apuntat en la prèvia que el millor regal que podien fer a la seua afició per tot el seu suport era mostrar la millor versió possible, conscient de les importants absències amb què afrontava un duel de molta exigència (Murekatete va rescindir contracte fa una setmana i Ridard va ser baixa aquesta setmana per lesió). I les urgellenques, amb la permanència ja a la butxaca des de fa setmanes, li van regalar un triomf amb què pocs comptaven, i menys amb l’avantatge d’11 punts que tenia el Jairis a cinc minuts del final.

Abans del desenllaç, el Cadí va mantenir el tipus en tot moment. Va començar manant amb un parcial inicial de 8-2, sis punts de renda que va conservar superat l’equador del primer període (14-8), però una reacció visitant va equilibrar el marcador al final (19-19) amb un parcial de 5-11. El Jairis, dominant la pintura i amb un gran encert en el triple, sobretot d’Ayuso, es va situar vuit punts a dalt (21-29) amb un parcial de sortida de 2-10. Fernández va parar el partit i el Cadí va redreçar el duel al descans (32-34).

De tornada dels vestidors, el matx es va mantenir igualat, encara que amb el Jairis sempre manant amb avantatges curts. Va ser en l’arrancada de l’últim assalt quan les murcianes van estar a punt de trencar el duel. Va recuperar els deu punts de renda (52-62) gràcies a un parcial de sortida de 2-9, que va obligar Fernández a demanar un altre temps mort. El Jairis va arribar a elevar l’avantatge a 11 (53-64) a falta de cinc minuts per a la conclusió, però la irrupció de Coulibaly ho va canviar tot. La pivot maliana va aprofitar la seua corpulència i va fer veritables estralls a la pintura visitant, i amb sis punts gairebé consecutius va liderar la remuntada. A base de fe i defensa, el Cadí va posar la por al cos al Jairis situant-se a quatre (62-66) a 1:22 per al final. Canut va parar el partit, però els nervis van tenallar les seues jugadores i les lleidatanes, amb una cistella d’Aguilar i dos tirs lliures de Raventós i Mata, van forçar una pròrroga impensable.

En el temps extra va prosseguir la tendència, amb un Cadí en clara ascensió i un Jairis tocat. Malgrat que Grande va situar el 66-68 en la primera jugada, el Cadí va fer tota una exhibició. Malgrat tenir menys centímetres a la pintura, va aconseguir tancar millor el rebot defensiu i sortir amb decisió a l’atac, molt més precís. Coulibaly, que va firmar el seu millor partit (17 punts), Soler i Aguilar van certificar la sorpresa.

El Palau va homenatjar Canut per la conquesta de la Copa de la Reina

Bernat Canut va ser el gran protagonista del duel d’ahir. El tècnic de la Seu d’Urgell tornava al Palau d’Esports, on tants èxits havia aconseguit dirigint el Cadí la Seu, i l’afició l’hi va recordar amb una emotiva i tancada ovació, que va servir també per homenatjar-lo per la seua recent conquesta de la Copa de la Reina al capdavant de l’Hozono Global Jairis, que va donar la gran sorpresa al deixar pel camí els tres grans conjunts de la Lliga: València, Girona i Perfumerías Avenida. Coincidint amb la sortida a pista de Canut poc abans de començar el partit, el Sedis va posar al videomarcador del pavelló la imatge del tècnic subjectant amb les mans la Copa del Rei amb el missatge “Enhorabona, Bernat!”.