Balde serà baixa 3 setmanes i es perdrà la final de Copa

El lateral del FC Barcelona Alejandro Balde, que va caure lesionat al partit de LaLiga dissabte davant del Leganés (0-1), pateix una lesió distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra, segons va confirmar ahir el club blaugrana, per la qual cosa estarà unes tres setmanes de baixa i es perdrà la final de la Copa de Rei del pròxim dia 26, que el Barça disputa amb el Reial Madrid. El lateral es va lesionar en una acció defensiva a finals de la primera meitat, quan va tallar una perillosa incursió del conjunt pepinero. En aquell moment va demanar el canvi i va ser substituït al minut 41 per Gerard Martín. Balde està sent un fix en els esquemes de Hansi Flick i acumula 42 partits aquest curs, 37 dels quals com a titular.

Encara que el club blaugrana, com és habitual, es va limitar en el seu comunicat a assegurar que la tornada a la dinàmica amb l’equip es decidirà “en funció de la seua evolució”, Balde, pel tipus de lesió que pateix, podria estar unes tres setmanes de baixa, la qual cosa li farà perdre’s amb seguretat la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions davant del Borussia Dortmund de demà, els partits de Lliga davant del Celta i el Mallorca i la final de Copa. L’absència de Balde la podria ocupar Gerard Martín. La bona notícia és que Dani Olmo va rebre ahir l’alta mèdica de la lesió muscular que va patir el 27 de març, per la qual cosa estarà disponible per a la tornada dels quarts de final de la Champions, que el Barça juga demà a Dortmund.

Olmo va patir una lesió miofascial a l’adductor de la cama dreta durant el partit que va enfrontar el 27 de març el Barça i l’Osasuna a LaLiga i s’ha perdut els últims cinc encontres de l’equip, que s’han saldat amb quatre victòries barcelonines i un empat.

La tornada de Dani Olmo suposa un reforç de luxe per al tècnic Hansi Flick en el moment més important de la temporada, ja que el Barcelona disputarà demà la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions –que afronta amb avantatge de 4-0– i la final de la Copa el 26 d’abril, a més dels de Lliga amb el Celta (19 d’abril) i el Mallorca (22 de abril). Encara que ha patit diverses lesions al llarg de la temporada, Olmo ha jugat 28 partits, en els quals ha marcat vuit gols. D’altra banda, Movistar Plus va anunciar ahir que el clàssic a l’Estadi Olímpic serà l’11 de maig a les 16.15 h.

Flick iguala la cinquena millor ratxa històrica

Amb la victòria de dissabte passat al camp del Leganés (0-1), el tècnic Hansi Flick iguala la cinquena millor ratxa de la història. Són ja 24 partits sense perdre, en els quals s’han aconseguit 20 victòries i 4 empats. Així, iguala la ratxa que va aconseguir Frank Rijkaard la temporada 2005-2006, amb les mateixes xifres: 24 partits invicte i 20 victòries i 4 empats. El següent repte és igualar els 27 partits de Rinus Michels la temporada 1973-74. La màxima ratxa la va firmar Luis Enrique la 2015-2016, amb 39 partits sense perdre.

Dortmund espera un “miracle futbolístic”

Lars Ricken, gerent esportiu del Borussia Dortmund, espera que l’equip superi demà l’eliminatòria davant del Barça, malgrat el 4-0 de l’anada, després que dissabte l’equip empatés 2-2 al camp del Bayern de Múnic. “Probablement seria el miracle més gran futbolístic en la història del Borussia Dortmund. Ho devem a l’afició”, va dir.