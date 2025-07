Marc es consolida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Marc Márquez va reparar l’error que va cometre a Austin amb un nou doblet de victòries, el tercer en el que va de temporada, la d’ahir especialment intel·ligent i treballada a Qatar. Va patir a l’inici, anant fins i tot tercer, però va ser pacient i va aprofitar el seu moment per rematar en un impecable últim terç en el qual va marcar un ritme impossible de seguir per als seus rivals i que li va permetre sumar la seua victòria número 91 en el Mundial i convertir-se en l’espanyol amb més triomfs. Amb 114 podis iguala amb Jorge Lorenzo com a segon de la història en MotoGP. Maverick Viñales va pujar al segon calaix, però una hora després d’acabar va rebre una sanció de 16 segons per haver excedit el límit de la pressió dels pneumàtics que el va relegar al catorzè lloc, permetent a Bagnaia ser segon i a Franco Morbidelli pujar al podi, mentre que Àlex finalitzava sisè.

El líder no va deixar lloc per al dubte a la sortida, que va fer com una exhalació, però al frenar a l’últim moment al final de recta es van tocar els dos germans Márquez, una situació que va aprofitar Morbidelli per situar-se primer, amb Viñales després d’ell. L’italià va liderar la primera volta amb alguns metres d’avantatge, davant de Marc i Àlex i amb Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) a la quarta plaça després de superar Maverick, amb Pecco Bagnaia ja a la sisena posició a l’haver-ne remuntat cinc en tot just una volta.

A la segona volta Morbidelli ja comptava amb un avantatge de segon i mig sobre el grup dels germans Márquez, Diggia, Viñales, Bagnaia, el francès Johann Zarco (Honda RC 213 V) i Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), amb la resta una mica més enrere. Les diferències eren tan mínimes que qualsevol error es podia pagar molt car. I així va ser com en el revolt dotze de la tercera volta Àlex i Di Giannantonio es van tocar i van haver de sortir de la pista per evitar la caiguda, tornant a posicions més endarrerides, en un incident en el qual el lleidatà va ser sancionat amb una volta llarga de penalització. En carrera, davant, ja a la quarta volta, Morbidelli seguia líder i Bagnaia va aconseguir superar Marc per posar-se segon, encara que el vuit vegades campió del món va intentar no desenganxar-se d’ell en cap moment. Morbidelli no va aconseguir allunyar-se dels seus perseguidors i volta rere volta va anar cedint dècima a dècima als seus rivals, entre els quals Marc Márquez va decidir tornar a superar el seu company d’equip Bagnaia en el sisè gir per intentar neutralitzar definitivament l’avantatge de l’italià de l’escuderia VR46.

Aquest avançament de Marc va deixar entreveure que el lleidatà havia superat la pitjor fase per a ell a les curses, amb el dipòsit de combustible ple i els pneumàtics nous, i que a partir d’aquell moment la situació podia canviar.

Com Marc, poc després va ser Viñales qui va superar Pecco per posar-se literalment dins del rebuf de la moto de Márquez i els dos van començar la caça de Morbidelli. A tretze voltes del final i ja a sobre de l’italià, Maverick va aconseguir superar Marc per començar l’atac a l’italià, que havia perdut tot l’avantatge.

Frenant al límit al final de recta Viñales va superar Morbidelli, al principi de la desena volta, el mateix instant que va aprofitar Marc per avançar-lo i poc després també ho va intentar Bagnaia, però entre ells es va establir una espectacular baralla que va fer que ambdós quedessin molt desenganxats del capdavant. Viñales ja estava líder, amb Marc darrere d’ell.

A set voltes del final els pneumàtics van començar a pagar l’esforç i els errors es van prodigar amb més assiduïtat, un dels quals el va aprofitar Marc per superar Viñales, que es va colar en un revolt, i va recuperar així el liderat que ja no abandonaria. És més, ho va ratificar firmant una sèrie de voltes ràpides que el van portar a distanciar-se definitivament. D’altra banda, el que no acaba d’aixecar cap és Jorge Martín, que va tenir una nova caiguda. En primera instància no semblava revestir importància, però l’exploració va confirmar que patia un pneumotòrax i va ser evacuat en helicòpter a l’hospital de Doha.

Victòria i liderat per a Arón Canet en Moto2 i d’Ángel Piqueras en Moto3

Arón Canet (Kalex) va aconseguir ahir a Qatar la seua primera victòria de la temporada que, a més, li atorga el liderat del Mundial de Moto2. El valencià va vèncer amb autoritat davant del turc Deniz Öncü (Kalex) i del també espanyol Manuel Manugas González (Kalex), mentre que el brasiler Diogo Moreira, establert a Alcarràs, va ser cinquè. A Moto3 es va imposar el valencià Ángel Piqueras (KTM), un triomf, el segon del curs, que el converteix en nou líder de la categoria amb un punt d’avantatge sobre el seu compatriota José Antonio Rueda (KTM).