“És el nostre millor partit però se’ns ha escapat”

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

“Sens dubte, ha estat el nostre millor partit, però se’ns ha escapat la victòria.” Així de contundent es va mostrar el tècnic del Lleida, Iñigo Idiakez, que se’n va anar del matx “molt orgullós” de l’equip i “d’haver decidit entrenar el Lleida, perquè jo vaig venir aquí per viure partits com aquest”.

Malgrat qualificar l’empat d’“agredolç”, considerant que “hem merescut guanyar per com ha anat el partit”, va valorar molt positivament el paper del seu equip.

“Tothom sap les dificultats que tenim en el dia a dia. Ha estat una meravella veure córrer els jugadors i és increïble acabar millor que ells físicament. Hem demostrat com de forts estem i com de bé juguem a futbol i és un exemple per al futur, perquè si dic als jugadors que es tirin per un riu, es tiren”, va elogiar el basc, que també es va mostrar molt content perquè “jo volia veure una mica de rock and roll al camp i avui ho hem aconseguit”.

“L’equip ha jugat molt bé a futbol davant d’un rival que té jugadors fantàstics i ha ajudat que la gent que ha vingut s’hagi il·lusionat i ens ha empès fins al final”, va afegir.

Tanmateix, es va mostrar molt molest per la seua expulsió, ja que va explicar que “jo li he dit a l’assistent que era fora de joc de tres metres i m’ha expulsat, em diu que per les formes. Si per dir això et treuen roja, agafa la maleta i marxem. Em sembla injustíssim i no entenc així l’esport”. A més, també va mostrar la seua preocupació per les previsibles absències de l’equip a Torrent: “Resarem i intentarem posar-ne onze per jugar”, va expressar.

Per la seua part, Unai Garcia va considerar que “hem estat bé i és una pena no haver marcat el tercer” gol, en la mateixa línia que Miguel Operé, que va assenyalar que “l’empat és una llàstima, perquè ha estat un dels millors partits que hem jugat a casa”.