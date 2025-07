Reacció sense premi

Publicat per Joan Bové Creat: Actualitzat:

❘ Artesa de Segre ❘ L’Artesa de Segre va caure derrotat davant d’un potent Igualada (3-4), en un partit frenètic en el qual els visitants es van distanciar en el marcador fins un 0-3. L’Artesa va aconseguir igualar-ho (3-3), però va acabar veient com Sandoval, amb la seua segona diana personal de la tarda, donava la victòria al rival.

L’Igualada va sortir molt sencer i aviat va mostrar la seua capacitat golejadora a l’avançar-se amb un cop de cap de Merchán (0-1). Els visitants no van interrompre el seu atac i Sandoval va ampliar l’avantatge de l’Igualada en el minut 29, en una jugada assajada (0-2). El 40, Magno va marcar el 0-3, que semblava deixar sentenciat el xoc. Però l’Artesa de Segre, lluny de donar-se per vençut, va continuar treballant i Navarro va reduir distàncies en el 43 amb la transformació d’un penal (1-3) i un minut més tard Ilyass donava una altra alegria a la seua afició al materialitzar el 2-3 amb què es va arribar al descans. Ja a la segona part, l’Artesa va seguir creient en la victòria i va empatar amb gol de Navarro (3-3), però en l’únic error de la defensa local Sandoval va marcar el quart per a l’Igualada (3-4). Una autèntica gerra d’aigua freda per a un Artesa de Segre que ja no va poder alterar el resultat.

Nil Baró, entrenador de l’Artesa de Segre, es mostrava contrariat després dels 90 minuts de joc perquè “hem reaccionat molt bé després dels tres gols. Hem fet el més difícil i, en l’únic error que hem comès en el segon temps, ens han marcat”. “Aquesta és la diferència amb els equips de dalt, ja que si tens un error ells l’aprofiten, i a nosaltres ens costa marcar”, va finalitzar el tècnic local.