L’Atlètic esgota les seues opcions davant del cuer

L’Atlètic de Madrid va reaccionar dos vegades a temps davant del Valladolid, al qual primer va remuntar un 0-1 gràcies als gols de Julián Álvarez de penal i Giuliano Simeone, i que a la segona part va doblegar després del 2-2, amb una altra pena màxima transformada també per l’argentí i un gol d’Alexander Sorloth, per situar-se de nou a set punts del liderat del Barcelona. Fins a tres penals es van veure en una nit de VAR al Metropolitano, el primer anotat per Sylla que avançava al conjunt blanquivioleta als 22 minuts.