La Marxa Terrall Garrigues cita 195 ciclistes

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Marxa Terrall-Garrigues 2.0 va reunir aquest cap de setmana, en l’edició número 14, a 195 ciclistes, que van prendre part en alguna de les tres rutes proposades per l’organització, 48 i 31 quilòmetres, a les quals es va afegir una tercera ruta, que s’estrenava en aquesta ocasió, de 12 quilòmetres i de caràcter familiar i popular, ideal per iniciar-se en la BTT. L’organització de la prova va a càrrec del Club Ciclista Ateneu Garriguenc.

Tot i que la Marxa no és competitiva, l’organització mesura els temps als participants. En la distància de 48K la més ràpida va ser Rosa Espachs, del Sícoris Club, amb un temps 3h:08:09 i en la prova masculina, Martí Temprano, del Bici 3.0 amb 2h:06:15. En la distància dels 31K la més ràpida va ser Abril Bertan de Solà, amb un temps de 1h:44:33, i en la categoria masculina, Quim Hernández, del CC Hinaco Prats, amb un temps de 1h:21:19.

Per a aquesta edició, com en les anteriors, els organitzadors van recuperar camins històrics, mentre es van adequar els diferents recorreguts per poder gaudir-ne millor.