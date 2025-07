Torneig juvenil a l’estil Kings League a Pardinyes

Dos jugadors de futbol sala lleidatans, Pol Barrot i Iñaki Muñoz, van idear fa gairebé dos anys una competició innovadora, la Lleida League, un torneig de futbol sala que afegeix característiques del joc de la Kings League i que està deixant empremta a Lleida. És així perquè després de dos edicions Sèniors i estrenar aquest Nadal l’edició Júnior, els organitzadors aprofiten la Setmana Santa per arrancar la competició en categoria Juvenil.

Així, 14 equips amb jugadors d’entre 16 i 19 anys competeixen entre ahir i avui per emportar-se la nova competició, que acull el pavelló de Pardinyes, malgrat que a la tanda d’ahir al matí també es van disputar partits en l’Onze de Setembre.

Pol Barrot, un dels organitzadors de la competició, va destacar que “l’edició Júnior va tenir molt èxit, va venir moltíssima gent al pavelló i pensem que si aquell torneig (que destacava perquè enfrontava un total de 16 equips escolars de categories infantils i cadets) havia tingut tant d’èxit, doncs havíem d’organitzar l’edició Juvenil”.

Segons explica Barrot, els seus pronòstics es van complir a la perfecció, perquè “a nivell de repercussió tota la prèvia del torneig ha estat espectacular, els equips s’ho han currat molt. Hi havia molta gent que s’oferia per ser president i la veritat és que estem molt contents de com ha anat fins ara”.

Com passa a la Kings League, ideada per Gerard Piqué, la figura destacada de cada equip és el president, que fins i tot pot actuar en els partits llançant penals o tirant des del seu propi camp, quan cada equip fa ús d’una carta especial que li toca a l’atzar al començar cada partit.

L’edició Juvenil de la competició compta amb 14 equips. Ahir tots ells van disputar dos partits per ordenar-se en una classificació única per determinar la fase de grups. Els sis primers van accedir directament a quarts de final, per als quals es van disputar dos places més en una repesca els classificats entre el setè i el desè.

Avui es disputaran les eliminatòries i es determinarà el campió final.