El Cros de Primavera de la Seu tindrà 24 curses

El ja tradicional Cros de Primavera, que es disputarà a la Seu d’Urgell el 4 de maig, arriba a la quaranta-quatrena edició sota l’organització del Consell Esportiu de l’Alt Urgell (CEAU) i amb un ampli programa, amb vint-i-quatre curses escolars, que van des del primer cicle d’educació infantil fins a quart d’ESO, i una caminada popular.

El format del cros no variarà respecte de les últimes edicions. D’aquesta manera, es faran carreres des de primera hora del matí (9.30) fins al migdia (13.00), començant amb els nens i nenes del cicle superior de Primària i el cicle mitjà, seguint amb les proves Kids & Us per als més petits, fins a cinc anys, per acabar amb el cicle inicial i els alumnes d’ESO. La caminada serà l’encarregada de tancar la jornada atlètica. Per la seua banda, el secretari tècnic del CEAU, Sergi Teba, va destacar els valors que promou aquesta cita com “la participació, els hàbits saludables i la cohesió social”, mentre que la regidora d’Esports, Bárbara Romeo, va remarcar que “considerem el Cros de Primavera part del nostre patrimoni col·lectiu”.