Tim Franco i Caterina López, campions de l’Albert Costa

El XXIV Trofeu Albert Costa - XXXV Torneig Setmana Santa va abaixar ahir el teló a les instal·lacions del Club Tennis Urgell amb les victòries del barceloní Tim Franco i la balear Caterina López.

Tant en la final masculina com en la femenina es van enfrontar els dos principals favorits. En la masculina el segon cap de sèrie, Tim Franco, es va emportar el títol a l’imposar-se al primer favorit, Pablo Jiménez, tots dos del RCT Barcelona, per 6-3, 1-6 i 6-2. Pel que respecta a la final femenina, el partit no es va poder acabar per lesió de Victoria Meza, el segon cap de sèrie, per la qual cosa el títol se’l va emportar la principal favorita, la balear Caterina López, per 7-6 i 3-2 (i retirada).

A la final masculina, el primer favorit, Pablo Jiménez, va començar amb força i es va avançar 0-2, però Tim Franco va reaccionar i, després d’igualar el marcador amb un 2-2, va acabar adjudicant-se la mànega per 6-3.

El segon set no va tenir història i Jiménez el va controlar en tot moment per acabar guanyant-lo per 1-6 i forçar una tercera mànega. La igualtat es va mantenir al principi, però a poc a poc Franco se la va anar decantant al seu favor per acabar imposant-se per 6-2 i emportar-se el títol, imposant la seua condició de campió de Catalunya. A la final femenina, Caterina López i Victoria Meza van protagonitzar un primer set molt equilibrat, que va acabar decantant-se del costat de López per 7-6. La segona mànega mantenia la igualtat, però Meza va acusar problemes físics que la van portar a retirar-se, quan el set marcava un 3-2 favorable a Caterina López, que es va acabar emportant el títol.

L’entrega de trofeus la va presidir el president del CT Urgell, Òscar Villaverde, i hi van assistir el regidor Jackson Quiñónez; la diputada Sandra Castro; el delegat de la Catalana a Lleida, José Luis Solans i la mare d’Albert Costa, Rosa Casals.