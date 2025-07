El clàssic obliga a avançar el partit de l’Hiopos al Palau de l’11 de maig

Publicat per REDACCIÓN Creat: Actualitzat:

El clàssic de lliga entre el FC Barcelona i el Reial Madrid previst a Montjuïc el diumenge 11 de maig (16.15) ha obligat a variar l’horari d’un parell de partits de la Lliga Endesa ACB, entre els quals el que havia de disputar l’Hiopos Lleida davant del Barça al Palau Blaugrana. El partit estava previst a les 5 de la tarda, per la qual cosa l’ACB va anunciar ahir que el duel s’avança i es jugarà finalment a les 12.30. També s’ha alterat l’horari del Múrcia-Manresa, inicialment programat a les 16.30, que passa a jugar-se les 18.30.

D’altra banda, Thomas Bropleh considera que l’Hiopos Lleida es troba en el seu millor moment de joc i resultats, i confia a continuar allargant la bona ratxa malgrat descansar la jornada passada per l’ajornament del partit amb el Gran Canària. “Cada equip té el seu moment durant la temporada i ara és el nostre, i ho hem d’aprofitar”, va assenyalar l’aler de Denver, que va reconèixer que “amb una o dos victòries més” es podria donar per liquidada la permanència, tot i que avisa que “encara pot passar qualsevol cosa, per això cal pensar només en la següent jornada i lluitar per guanyar tots els partits. Estem preparats per al final de Lliga i amb moltes ganes de seguir en aquesta bona línia”, va dir.