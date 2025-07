El Lleida, en quadre per visitar el Torrent

Al Lleida CF se li continuen acumulant els problemes en el tram final de temporada. Als impagaments des del mes de gener, que provoquen que "el dia a dia sigui molt difícil", en paraules del tècnic blau, Iñigo Idiakez, se li suma una llista d’almenys sis baixes per al partit de diumenge a Torrent, especialment focalitzades en la línia defensiva. De fet, l’entrenador ha reconegut que "no tenim centrals", ja que l’únic jugador disponible en aquesta posició és Operé, a més d’Òscar Rubio i Cortijo en els laterals.

"Ara mateix, l’equip està en quadre i estem molt preocupats per això. Espero que diumenge no ho estigui tant i puguem treure un equip en condicions, amb jugadors en totes les posicions, que ara no els tenim. La situació és la que és i la gent cau lesionada, és normal. Però ara mateix tenim 13 jugadors i anirem a competir", ha explicat Idiakez en roda de premsa, sabent que no podrà comptar amb Mario Domingo i Iker Garcia, per sanció, i té lesionats Solbes, Campins, Neyder Lozano i Quadri.

Sobre aquests quatre ha reconegut que "estic resant perquè algun d’ells arribi", però ha assumit que "en el dia d’avui no hi son" i ha admès que "completarem la convocatòria amb juvenils si és necessari, però aquesta no és la situació per treure’ls a jugar. Cal fer-ho a poc a poc".

Amb l’equip onzè, a cinc punts del play off que marca el propi Torrent i amb la necessitat de sumar un punt en les últimes tres jornades per segellar definitivament la salvació, Idiakez ha deixat clar que "no deixo que l’equip es deixi portar, perquè encara hi ha coses en les quals ens podem agafar", però assumeix que "sabem que l’equip té dificultats per al bàsic i intentem portar l’ànim com podem, amb les ganes de continuar fent les coses bé, com hem fet les últimes setmanes".

De fet, el basc ha destacat que "a l’equip l’està ajudant molt el bon paper dels últims partits i la comunió amb la gent, que és clau. Si en aquesta situació a sobre no tenim la nostra afició era impossible tirar-lo endavant i ara veiem que estan amb nosaltres i sens dubte ajuda molt".

Sobre el rival, un Torrent que marca els llocs de play off amb 49 punts, el tècnic blau ha dir que "és un equip que té la fletxa cap a dalt, amb jugadors molt físics i que controla les segones jugades i els duels." "Sabem que serà un partit molt dur i diferent dels últims, pels jugadors que tenim i perquè es pot jugar molt menys que en un camp com el nostre. Però tenim esperança que la millora de les últimes setmanes es vegi reflectida", ha conclòs.