El Betis elimina el Jagiellonia del lleidatà Imaz i l’Athletic, el Rangers

El Betis es va classificar dijous per primera vegada en la seua història per a una semifinal europea, la de la Conference League, després d’eliminar el modest Jagiellonia polonès que lidera el lleidatà Jesús Imaz, gràcies al 2-0 de l’anada i a l’empat a la tornada (1-1). L’Athletic Club, per la seua part, tampoc no va fallar a San Mamés i va derrotar per 2-0 el Rangers per classificar-se per a la tercera semifinal europea de la seua història, en aquesta ocasió l’Europa League. El partit va acabar amb sis detinguts, dos d’escocesos, per aldarulls.

Pel que fa a la resta de la jornada, va destacar la classificació del Manchester United, que es va agafar a l’èpica per mantenir-se amb vida a Europa després d’aixecar un 2-4 en la pròrroga amb tres gols en els últims vuit minuts que van desfermar la bogeria a Old Trafford (7-6 en el global). Precisament el United serà el rival de l’Athletic Club a les semifinals, mentre que el Betis se les veurà amb la Fiorentina per un lloc a la final.

Una de les sorpreses va ser l’eliminació del Lazio a la Lliga Europa després de caure davant del Bodö/Glimt a la tanda de penals, un resultat que atorgarà una cinquena plaça a Espanya per disputar la pròxima Lliga de Campions. LaLiga comptarà amb un total de vuit equips en totes les competicions europees.