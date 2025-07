El Gimnàstic Lleida brilla en Via Olímpica a Olot

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El Club Gimnàstic Lleida va participar amb quinze gimnastes el cap de setmana passat en una competició de Via Olímpica celebrada a Olot. El resultat més excel·lent va arribar de la mà d’Ares López, que en Via Olímpica 10 es va proclamar campiona absoluta després de dominar en diversos aparells: primera en paral·lels, segona en poltre i tercera en terra. La seua actuació completa li va permetre alçar-se amb el títol en la categoria de més nivell de la competició. En VO 1, van competir Arlet Aguilar i Abril Soler, amb aquesta última fent una notable actuació que li va valer la cinquena posició a la general i la primera en paral·lels. Per la seua part, l’equip de VO 2, integrat per Ares Rius, Paula Salmerón, Jana Sans, Marta Muñoz i Noa Ojeda, va ser bronze.

En VO 3 van participar Joana Ardiaca i Ares Minguet, mentre que en Via Olímpica 4, Aran Aznar va assolir la desena posició. Les representants de VO 5 van completar una bona competició, amb Salma Guerrero aconseguint la tercera posició en paral·lels i la quarta en terra, mentre que Arlet Soler va acabar cinquena en barra.

Claudia Ferrando, en VO 8, va aconseguir el vuitè lloc en barra. En VO 9, Bruna Grustan es va classificar segona en barra i setena en terra, acabant desena a la classificació general.