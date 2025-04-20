FUTBOL
Un Lleida molt debilitat s’enfronta a un dur Torrent
Gairebé sense defenses, els blaus visiten un rival que es juga ser al play-off
El Lleida CF afronta avui (12.00/Lleida En Joc) un repte de molta dificultat a Torrent, perquè es mesura a un rival que es juga estar al play-off i ho fa molt curt d’efectius, especialment a la línia defensiva i també al centre del camp.
Amb Neyder Lozano, Campins, Solbes i Quadri lesionats i gairebé descartats per al duel, el Lleida també suma les baixes per sanció de Mario Domingo i Iker Garcia, la qual cosa provoca que els únics defenses disponibles per a Iñigo Idiakez siguin els laterals Òscar Rubio i Cortijo i Operé com a central. A més, l’únic migcampista que podrà disputar el partit al cent per cent serà Adri Lledó. Per això, el tècnic basc es veurà obligat a reinventar l’onze inicial, amb molts jugadors de perfil ofensiu i gairebé sense recanvis, ja que només compta amb 14 jugadors del primer equip disponibles.
Malgrat les dificultats, que se sumen a la complicada situació que viu la plantilla pels impagaments, el conjunt blau aspira a treure un bon resultat que li permeti segellar definitivament la permanència i fins i tot afrontar les dos últimes jornades amb esperances d’assolir la promoció, que marca el mateix Torrent amb 49 punts, cinc més que el Lleida, que és onzè.
De fet, el conjunt blau certificaria la permanència amb un punt, perquè encara que en treu quatre a l’Olot –l’equip que ocupa el lloc de play-out–, asseguraria que la resta de tretzens no puguin assolir la xifra de punts del Lleida i, per tant, en quedés exempt de disputar el play-out en cas d’acabar sisè per la cua.
Idiakez, en roda de premsa, va destacar una setmana més que “tenim moltes dificultats en el dia a dia” per la situació d’impagaments que viu la plantilla, però va deixar clar que “no permeto que l’equip es deixi portar i tenim la il·lusió de competir bé”.
No obstant, va reconèixer la dificultat de visitar el Torrent, un equip que va “amb la fletxa cap a dalt”, ja que és el segon equip amb més punts a la segona volta, amb 28 de 42 de possibles, la qual cosa li ha permès passar d’estar lluitant per evitar el descens al Nadal a competir pel play-off, just després de canviar d’entrenador, amb l’arribada de Xavi Giménez a la banqueta.
L’Europa, més a prop de l’ascens al golejar l’Alzira (4-0)
L’Europa va superar ahir l’Alzira (4-0) i es reafirma en el liderat del grup. Després de l’empat de l’Atlètic Balears amb l’Andratx (2-2), el seu únic competidor per la primera plaça, d’ascens directe, és el Sant Andreu, que és a sis punts abans de jugar avui contra el Badalona Futur (18.00).