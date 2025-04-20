AUTOMOBILISME
Verstappen firma una brillant pole a Jidda
Max Verstappen (Red Bull) es va fer ahir amb la pole del Gran Premi de l’Aràbia Saudita de Fórmula 1, amb una espectacular Q3 marcada per un accident de Lando Norris (McLaren), mentre que Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) sortiran sisè i tretzè.
El quatre vegades campió del món va fer un recital al traçat nocturn de Jidda per aconseguir la segona pole de la temporada després de la que va conquerir a Suzuka i tornar a la càrrega a la cinquena cita del Mundial.
Malgrat el favoritisme dels McLaren, veient els lliures i sobretot l’FP3 d’ahir, el neerlandès va aprofitar l’accident de Norris –relegat a la desena posició– i va fulminar a la pista per una centèsima l’altre monoplaça papaia d’Oscar Piastri, segon.George Russell (Mercedes) sortirà tercer.