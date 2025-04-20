SEGRE

AUTOMOBILISME

Verstappen firma una brillant pole a Jidda

Verstappen celebra la pole al GP de l’Aràbia Saudita. - EFE/EPA/ALI HAIDER

Verstappen celebra la pole al GP de l’Aràbia Saudita. - EFE/EPA/ALI HAIDER

Publicat per
Agències

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Max Verstappen (Red Bull) es va fer ahir amb la pole del Gran Premi de l’Aràbia Saudita de Fórmula 1, amb una espectacular Q3 marcada per un accident de Lando Norris (McLaren), mentre que Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) sortiran sisè i tretzè.

El quatre vegades campió del món va fer un recital al traçat nocturn de Jidda per aconseguir la segona pole de la temporada després de la que va conquerir a Suzuka i tornar a la càrrega a la cinquena cita del Mundial.

Malgrat el favoritisme dels McLaren, veient els lliures i sobretot l’FP3 d’ahir, el neerlandès va aprofitar l’accident de Norris –relegat a la desena posició– i va fulminar a la pista per una centèsima l’altre monoplaça papaia d’Oscar Piastri, segon.George Russell (Mercedes) sortirà tercer.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking