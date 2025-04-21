TENIS
El danès Rune guanya el Godó a costa d’Alcaraz
El danès Holger Rune es va proclamar campió del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Compte de Godó després de derrotar ahir a la final el primer favorit, l’espanyol Carlos Alcaraz, per 7-6 (6) i 6-2, en una hora i 40 minuts de joc.
Rune, sisè cap de sèrie del torneig, va fer un partit gairebé perfecte davant d’Alcaraz, convertint-se en el primer danès que guanya a la capital catalana i sumant així el cinquè títol de la seua carrera, el tercer en terra batuda després dels de Múnic el 2022 i 2023.
El murcià, que buscava el seu tercer trofeu de l’any després de Rotterdam i Montecarlo i també el tercer títol en el certamen barceloní, no va ser capaç de controlar la final del Godó més jove –els dos de 21 anys– des que Rafa Nadal (19) va vèncer Tommy Robredo (23) en l’edició del 2006.