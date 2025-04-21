ELS
Derrota en precari
El Lleida cau a Torrent en un partit molt seriós en defensa, que se’n va anar en orris amb un gol al 87. Un equip ple de baixes i amb moltes dificultats s’acomiada matemàticament de les aspiracions de play-off, malgrat que està virtualment salvat
❘ torrent ❘ Un Lleida ben plantat i amb caràcter, malgrat les nombroses baixes amb què va afrontar ahir el partit, es va quedar a les portes de puntuar a Torrent per un gol encaixat a falta de tres minuts en un córner (1-0). Amb la derrota d’ahir, la sisena de la temporada, l’equip blau s’acomiada matemàticament de fer play-off i encara els últims dos partits de Lliga sense aspiracions i immers en una situació molt precària, ja només amb l’objectiu d’aconseguir la primera victòria de l’any a casa i donar el màxim d’alegries possibles davant d’una realitat molt fosca, ja que també està virtualment salvat. Malgrat avantatjar en només tres punts l’Olot, en play-out, treu prou marge a la resta de tretzens per assegurar-se no disputar la promoció de descens.
L’escenari no va ser gaire diferent que el dels últims partits, és a dir, amb molt poques arribades tant per a uns com per a d’altres, encara que ahir el Lleida va haver de treure un onze de circumstàncies davant la falta d’efectius en la defensa i el centre del camp, amb un total de set baixes, que van obligar a completar la convocatòria amb set juvenils. De fet, en el primer temps no es va registrar cap ocasió de perill i els jugadors van prendre el camí dels vestidors amb la sensació que el Torrent portava la iniciativa, però sense poder perforar la defensa de l’equip d’Iñigo Idiakez, ahir dirigit per Jordi Cortés per l’expulsió del basc, que estava molt ben ordenada. Malgrat aquest ordre, poc podien generar els blaus en atac, ja que totes les intencions passaven per enviar pilotes llargues a Naranjo i esperar que el 9 inventés.
Al segon temps, les sensacions eren similars: poca acció i un bon Lleida que no generava però tampoc no patia. La primera ocasió clara va arribar al 61 i va ser per al Torrent. Operé va rematar de cap per aclarir i va deixar la pilota morta al punt de penal perquè Lois, amb tot de cara, rematés alt. Aquesta acció va dinamitzar un partit tosc i abocat al 0-0.
Tot i així, al minut 71, Fran Pérez va trobar una bona posició fora de l’àrea per disparar. I el que semblava una parada fàcil per a Palop, fill del mític porter valencià, va resultar ser una gran ocasió per al Lleida perquè el rebot de la pilota gairebé li juga una mala passada.
En la següent jugada, va ser el Torrent que va avisar des de la llarga distància amb un xut llunyà al qual Iñaki va respondre amb una gran intervenció. A mesura que el temps reglamentari s’esllanguia, guanyava en dinamisme, i Naranjo va tenir el gol al 77, amb un xut amb rosca desviat després de controlar una pilota molt complicada. Va ser l’avís més clar d’un Lleida que estava completant un partit molt seriós i sense fer canvis pel gran nombre de baixes amb què afrontava el xoc.
Ja al minut 87 i amb el 0-0 que semblava una realitat, Adri Pérez va saltar més que ningú al servei d’un córner dins de l’àrea petita per desfermar la bogeria a Torrent i certificar l’1-0 final, que fica els valencians en les posicions d’un play-off que aquesta temporada ja no comptarà amb el Lleida.