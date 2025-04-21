Fede Valverde rescata al minut 93 un espès equip blanc
Contra un Athletic que va jugar ple de suplents
Un gol de l’uruguaià Fede Valverde al minut 93 va donar els tres punts (1-0) a un Reial Madrid que es va embussar fins aleshores davant de l’Athletic Club de Bilbao, un gol que permet al conjunt blanc mantenir-se a quatre punts de distància del líder de la Lliga, el Barcelona. Avantatge que hauria pogut arribar abans, però un gol de Vinícius Júnior al minut 80 va ser anul·lat per fora de joc previ d’Endrick.
El Santiago Bernabéu va tornar a veure guanyar el seu equip després de tres partits consecutius sense fer-ho. Els blancs necessitaven donar-se una alegria i animar-se després de l’intent fallit de remuntada a Champions, però no va ser el partit més còmode. La primera part, per oblidar, amb molt poca tensió i molt espessos ofensivament, encara que amb prou feines van patir en defensa davant d’un Athletic inofensiu, ple de jugadors no habituals, en atac. A la segona meitat, va canviar una mica el to i les ocasions blanques van arriar, amb un total de 17 rematades, però Unai Simón i una sòlida defensa blanc-i-vermella impedien l’alleujament local. De fet, el gol no va arribar fins l’afegit, quan Valverde es va treure un xut tant precís com potent amb l’exterior de la bota dreta, directe a l’escaire i impossible per al porter internacional espanyol.
El Santiago Bernabéu ha assenyalat Mbappé com un dels culpables de la derrota davant de l’Arsenal. El francès ja va ser xiulat quan va ser substituït per lesió dimecres passat i davant de l’Athletic van tornar a xiular-li veient el partit des de la llotja.