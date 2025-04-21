“Hem normalitzat l’extraordinari”
Rubén López. Va destacar que “el que hem aconseguit és increïble” i va demanar “valorar uns èxits que no són normals”
L’entrenador de l’AEM, Rubén López, va destacar després del partit que la segona classificació seguida per al play-off demostra que “estem normalitzant una cosa que és extraordinària. El que hem aconseguit és increïble i crec que s’han de valorar uns èxits que no són normals per a un club com aquest”.
De fet, va dir que “en els tres anys que fa que soc aquí, en el primer ens vam quedar a un gol del play-off, en el segon ja ho vam aconseguir i en aquest hem entrat amb més punts que l’any passat”. En la mateixa línia va valorar la gran ratxa de set triomfs seguits a casa: “Sabem que aquí som molt forts, però no és normal no cedir cap punt en tota la segona volta”, va explicar, afegint que “ara espero que ens quedin dos partits aquí i també els guanyem els dos”.
Pel que fa al partit, Rubén López va valorar que “estava passant molt poca cosa i el 0-0 ja ens anava bé. En la segona part ens hem tranquil·litzat amb la pilota i després de l’1-0 ens hem defensat molt bé”. “Era un partit de play-off i crec que l’hem tancat bé en defensa”, va concloure.
Per la seua part, la golejadora Noe Fernández va coincidir amb l’entrenador en el fet que “ens estem acostumant que l’equip estigui a dalt un any rere l’altre i crec que s’ha de valorar la feina de les jugadores i l’staff tècnic”. A més, va considerar que “jugar partits així és una sort, perquè molts jugadors no els poden jugar en tota la seua carrera i l’any passat ens va servir com a experiència”.