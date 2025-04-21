AUTOMOBILISME
L’australià Oscar Piastri, nou líder del Mundial
Guanya la seua segona carrera consecutiva i supera Norris, que és quart a Jidda
L’australià Oscar Piastri (McLaren) es va convertir en el nou líder del Mundial de Fórmula 1 després de guanyar ahir el Gran Premi de l’Aràbia Saudita, el seu segon triomf consecutiu, i superar en la general el seu company d’escuderia, Lando Norris, que va acabar quart. Piastri va estar acompanyat al podi per Max Verstappen (Red Bull), que partia des de la pole, i Charles Leclerc (Ferrari), mentre que Carlos Sainz (Williams) va entrar a la zona de punts al ser vuitè i Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar a l’onzè lloc.
La cursa va arrancar amb polèmica. Verstappen va haver de defensar la pole davant d’un Piastri més ràpid. A l’agafar el primer revolt, l’australià es va llançar a l’interior mentre Verstappen es va veure obligat a sortir de pista per no cedir la posició, que després no tornaria. La maniobra li va costar una penalització de 5 segons, fet que va acabar per arruïnar qualsevol possibilitat de victòria per al neerlandès. A més, un toc entre Tsunoda i Gasly va forçar l’aparició del cotxe de seguretat, la qual cosa va donar més morbot a les discussions per ràdio de Verstappen.
Piastri va entrar folgadament a canviar pneumàtics, mentre Verstappen va romandre en pista pressionant al màxim el seu Red Bull. Tanmateix, no va ser suficient per superar el Ferrari de Leclerc. El monegasc va treure profit de la detenció de Verstappen i va gestionar a la perfecció el seu ritme de carrera, mantenint-se al capdavant de forma provisional mentre la resta, tret d’ell i Norris, ja havia passat per boxes. L’embolic de posicions es va acabar aclarint amb Piastri al capdavant, seguit per Verstappen, mantenint-se tots dos ferms fins a la línia de meta. Molt més disputada va estar la batalla per l’últim esglaó del podi, que inicialment ocupava Russell, però que va acabar en mans de Leclerc després de la davallada de rendiment del Mercedes. Piastri va aconseguir contenir Verstappen sense més sobresalts, mentre que Leclerc tampoc no va tenir gaires dificultats per mantenir Norris darrere. Això li va permetre a Piastri (99) superar Norris (89) en el campionat. Més enrere, només Sainz va poder complir l’objectiu entre els dos pilots espanyols, firmant una valuosa vuitena plaça. Fernando Alonso no va poder sumar punts i va acabar en l’onzena posició.
El Mundial reprendrà l’activitat el primer cap de setmana de maig amb el GP de Miami.