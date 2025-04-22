BÀSQUET
Calendari difícil de l'Hiopos Lleida per lligar la permanència: hi ha precedents perillosos de descendits amb 11 triomfs
Al conjunt lleidatà l’esperen dos duels directes i tres partits davant dels de dalt
Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, ho advertia el dijous de la passada setmana en la seua compareixença davant dels mitjans de comunicació: “Encara no em veig salvat.” Després de la derrota de diumenge davant del València (67-76) l’objectiu de la permanència a l’ACB segueix estant molt a prop, però encara no s’ha assegurat. L’equip lleidatà té set partits al davant –falten sis jornades més el duel pendent davant del Gran Canària–, amb un calendari complicat, per aconseguir dos victòries que li assegurin la continuïtat a l’elit del bàsquet estatal. Ara té 10 victòries i en podria tenir prou amb una més, però hi ha precedents perillosos, ja que les tres últimes temporades Obradoiro, el passat exercici, i Andorra, la 2021-22, van descendir amb 11 triomfs. La millor notícia és que dos equips, Corunya i Granada, estan llastats a la cua amb 6 victòries, a 4 de Girona, Andorra, Bilbao i Lleida.
Cap d’aquests sis equips té un calendari senzill. L’Hiopos Lleida té al davant dos duels directes (sortides a Andorra diumenge i a Girona en l’última jornada) i tres partits davant dels equips de dalt –Barça, Tenerife i Unicaja.
Sense marge d’error hi ha el Granada, que necessita 5 victòries en sis encontres i té un duel directe davant de l’Andorra i un enfrontament davant del líder Reial Madrid. Molt difícil salvar-se. I té l’average perdut amb l’equip lleidatà.
Precedents perillosos
Al Corunya, que el té guanyat amb els lleidatans, l’esperen dos duels directes –Bilbao i Andorra– i enfrontaments davant de Tenerife i Barça, a banda que té un matx pendent contra el Saragossa.
Dels equips amb 10 victòries tampoc té un calendari fàcil el Girona, encara que acaba la Lliga rebent el Lleida i té un altre duel directe davant de l’Andorra i ha de jugar amb quatre dels cinc primers: Madrid, Tenerife, València i Barça.
A l’Andorra l’esperen quatre duels directes –Hiopos, Girona, Corunya i Granada–, a més de partits davant d’Unicaja i Manresa. I el Bilbao també ho té complicat, amb només un duel directe, Corunya, i partits contra Múrcia, Joventut, Saragossa, Baskonia i Barça.
