ATLETISME
El ressorgiment de Bernat Erta
El quatrecentista lleidatà torna a despuntar després de més de dos anys de calvari per les lesions i al renovar el seu equip de treball. El metge basc Xabier Leibar destaca les seues excepcionals característiques fisiològiques que podrien portar-lo a l’elit en els pròxims Jocs Olímpics
El lleidatà Bernat Erta, que ha recuperat la seua millor versió el 2025 després de més de dos anys de calvari a causa de les lesions, té característiques fisiològiques “excepcionals” per als 400 metres que podrien catapultar-lo cap a l’elit mundial en els pròxims Jocs Olímpics, segons va revelar a SEGRE el prestigiós metge esportiu Xabier Leibar, que ha passat uns dies a Lleida al costat del seu pupil. El metge basc, amb experiència amb esportistes olímpics des de Seül’88 fins a Tòquio 2020, ha valorat positivament el potencial del jove atleta després de sotmetre’l a exhaustives proves de rendiment.
“El teu fill va ser concebut per poder ser un corredor de 400”, va assegurar Leibar a Fanny, mare del Bernat, després d’analitzar les capacitats físiques de l’esportista. L’expert, que ha format part del professorat de l’INEF de Vitòria i ha treballat amb més de 60 esportistes olímpics, va avaluar l’atleta mitjançant un test de 2x300 metres a màxima intensitat per determinar les seues possibilitats competitives. El que més va sorprendre Leibar va ser l’excepcional gestió de l’àcid làctic que presenta Erta. “El Bernat té per a això una gran capacitat de generar i gestionar-ho en una prova en la qual és un valor determinant”, explica.
Aquesta peculiaritat metabòlica permet a Erta un avantatge determinant en una disciplina que Leibar defineix com a “metabòlicament molt complexa” i que exigeix una distribució estratègica de l’esforç en quatre fases diferenciades. La prova de 400 metres es considera una de les més exigents de l’atletisme. No és velocitat pura, però tampoc mig fons, cosa que obliga l’atleta a trobar un equilibri perfecte en la distribució de l’esforç. Com expliquen els especialistes, es tracta d’una cursa amb dèficit d’oxigen. És una prova anaeròbica massiva, on el cos assoleix els seus límits en la creació d’energia.
Leibar destaca també la importància de l’equip que envolta l’atleta: “Té un bon entrenador, Pau Fradera, i uns pares (Quim Erta i Fanny Majó han estat atletes i són entrenadors) que entenen el que fa”. “Ja el 2024 vam començar a fer algunes coses junts quan encara entrenava amb el meu pare, i per a aquesta temporada el Pau ha passat a ser el meu entrenador total. Ha estat un procés molt fluid i, de fet, diria que formem un equip al costat de la meua mare i el fisiòleg Xabier Leibar”, afegeix Bernat.
Entre les recomanacions que el fisiòleg basc ha traslladat a l’esportista destaquen ajustaments nutricionals adaptats als seus entrenaments i aspectes preventius per no interrompre la continuïtat en la seua preparació.
Després de brillar en categories inferiors amb un subcampionat d’Europa sub-20 el 2019, batre el rècord d’Espanya júnior el 2020 i sent peça clau en el relleu 4x400 absolut que va ser subcampió d’Europa i del món sota sostre el 2019 i 2022, Erta no va tenir la progressió esperada. Tot i així, va participar en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020, ocupant el desè lloc amb el 4x400 mixt. “Fins fa uns mesos no he vist la llum al final del túnel. Aquesta temporada ha estat la primera en la qual no he pensat a veure quina lesió em toca aquest any”, confessa l’atleta. El treball amb fisioterapeutes com Miquel Àngel Cos o Marc Rodríguez li ha permès superar la pubàlgia, fascitis plantar i ruptures fibril·lars que van convertir les seues últimes tres temporades en “un calvari”. Per a Leibar, el primer objectiu d’Erta a nivell individual “ha de ser estar entre els 16 millors del món”. El metge, que va conèixer l’atleta per recomanació de l’exatleta Chuso García Bragado, confia que els ajustaments realitzats en la seua preparació poden ajudar-lo a fer “un salt de qualitat” que l’aproximi a l’elit internacional.
Els resultats ja comencen a veure’s. Erta va batre el rècord d’Espanya de 500 metres en pista coberta (1:01,56) i va aconseguir tres marques consecutives a 400 metres cada vegada millors: 46,95, 46,40 i 46,30, quedant-se a només set centèsimes del seu millor registre personal. A més, el març passat va ser plata amb el 4x400 a l’Europeu de pista curta.