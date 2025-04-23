MOTOCICLISME
Marc Márquez: “Tant de bo em jugui al final el títol amb el meu germà”
Diu sentir-se “orgullós” que Àlex sigui segon al Mundial
El líder del Mundial de MotoGP, el lleidatà Marc Márquez (Ducati), va manifestar ahir que “tant de bo” al final de la temporada s’estigui disputant el campionat amb el seu germà, Àlex. Tenir el seu germà segon a la classificació del campionat, entre els pilots a batre, suposa per a Marc “un orgull, perquè sempre he estat molt orgullós de l’Àlex, de com ha sabut gestionar les coses tots aquests anys i també ara, cosa que està demostrant. Les comparacions són odioses i preguntar-li en totes les entrevistes pel seu germà Marc podria fer explotar qualsevol.
Tanmateix, al contrari, ell sempre ho ha portat d’una manera molt natural, intentant sumar, i els dos ens hem ajudat mútuament. Després, en l’aspecte tècnic, cada un té el seu equip i les seues estratègies, la seua manera de veure les coses, però en l’esportiu ens estem ajudant. Ho hem fet durant tota la nostra carrera esportiva i ara, també, encara que soc conscient que, a final de temporada, potser m’estic jugant el títol amb ell”, va indicar el gran dels Márquez.
En la presentació d’una campanya d’Estrella Galicia 0’0, un dels seus patrocinadors, a Madrid, Marc va subratllar la importància del moment que viu després del calvari de caigudes i lesions que va començar el 2020.
“No són els 32 tacos, sinó els moments que he passat de lesions els que em fan valorar el moment que estic vivint al costat del meu germà”, va indicar el pilot català, que va agregar que en un gran premi amb prou feines veu Àlex però que després “s’ajuden esportivament” a casa.
“Personalment, per tot el que he passat, no em sento obligat a guanyar. No em sento en deute amb mi mateix”, va dir Márquez. Va destacar, així mateix, la importància de l’entorn a l’hora d’arribar a un nou equip com ha estat el seu cas aquesta temporada a l’oficial de Ducati i, en aquest sentit, “l’aprovació” per part de la seua família i del seu germà.