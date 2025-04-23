El títol, més a prop
El Barcelona reforça el liderat amb una victòria davant del Mallorca, en un partit en el qual hauria pogut golejar però que va decidir un gol d’Olmo en el minut 46. A falta de cinc jornades, té 7 punts d’avantatge sobre el Reial Madrid, que visita avui el Getafe
El Barcelona, amb un solitari gol de Dani Olmo tot just començar la segona part, va derrotar ahir el Mallorca (1-0) en un partit en el qual va tenir ocasions per firmar una golejada, que va impedir la gran actuació del porter Leo Román. El resultat permet als blaugranes refermar-se en el liderat, fer un altre pas cap al títol de Lliga i arribar amb la moral alta a la final de la Copa d’aquest dissabte davant del Reial Madrid.
L’equip de Hansi Flick va assetjar l’àrea mallorquinista però va topar una vegada i una altra amb un espectacular Leo Román. Van poder acabar amb la resistència del seu rival en l’arrancada de la segona part, quan Olmo va rebre una pilota a l’àrea i la va col·locar lluny de l’abast del porter. Amb aquest triomf, el Barça assoleix els 76 punts per avantatjar el Reial Madrid –que juga avui a Getafe– en set, a falta de cinc jornades per al final. I això abans que dissabte arranquin els cinc partits en 16 dies que decidiran la seua temporada: el clàssic de la final de Copa, l’anada de Champions davant de l’Inter a Montjuïc, el duel de Lliga a casa contra el Valladolid, la tornada a Milà i el partit de Lliga amb el Madrid.
Després de l’ajustat triomf davant el Celta, amb remuntada inclosa (4-3), decidit en el temps afegit per un penal materialitzat per Raphinha, el brasiler va ser un dels jugadors reservats per Flick per a la final de Copa, deixant el seu lloc a l’onze a Ansu Fati. Tot just començar, una internada a l’àrea blaugrana d’Antonio Sánchez va posar sobre avís el líder, que va tenir la seua primera rematada a les botes d’Ansu Fati. A poc a poc, el Barça es va anar animant de la mà de Lamine Yamal; el del planter es va estrenar amb un xut amb l’esquerra que se’n va anar alt, i poc després, en el minut 11, va topar amb un atent Leo Román, que prèviament en la mateixa jugada va realitzar una gran estirada per desviar el tret de Ferran Torres.
Els de Jagoba Arrasate van oferir la rèplica superat el primer quart d’hora, en una ocasió clara de Samu Costa en què va aparèixer Szczesny per desbaratar el perill, però el domini, des d’aquell moment, va ser exclusivament blaugrana.
Román va tornar a aparèixer per treure una rematada de Dani Olmo amb una mà providencial en ple setge blaugrana. Dos minuts més tard, Gavi va estavellar una pilota al travesser i tot seguit Araujo va fallar un gol cantat, amb un tret fregant el pal, després de caçar un rebuig a xut de Lamine Yamal. Abocat en atac, el Barça va buscar estrenar el marcador en una doble oportunitat d’Eric García i Dani Olmo a la mitja hora, amb Román com a protagonista davant de la primera rematada del defensa. No seria l’última intervenció del porter mallorquí a la primera part, en la qual va repel·lir fins a dos centrexuts de Lamine en una triple ocasió en què la saga també va refusar una altra pilota d’Héctor Fort.
Ansu Fati també va estar a punt de marcar amb un xut amb l’esquerra que se’n va anar sense trobar porteria abans que la primera part morís amb el Mallorca trobant porta, malgrat que el col·legiat va anul·lar el gol de Morey per fora de joc.
La resistència balear va caure tot just reprendre’s el partit, quan Dani Olmo va rebre dins de l’àrea una centrada rasa d’Eric García i, amb paciència, va buscar l’espai abans de posar l’esfèric al pal llarg, fent inútil l’estirada de Román (min. 46). Ansu Fati podria haver incrementat el compte quatre minuts més tard, però Román va repel·lir el seu intent.
Malgrat la sortida en bloc dels blaugranes, Raíllo va fregar l’empat en una cop de cap a falta lateral de Johan Mojica que se’n va anar llepant el pal i a poc a poc el quadre mallorquinista va començar a portar més perill a l’àrea blaugrana.
En el 78, Lamine Yamal, després de rebre una sensacional passada per dins de Pedri, va perdonar en el mà a mà davant del porter vermelló, que també va negar l’èxit al xut amb la dreta de Pau Víctor minuts després. Eric García i Fermín també van ser víctimes del porter balear, que va evitar la golejada.