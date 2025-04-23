FUTBOL
Vuit equips en el Setmana Santa Cup a Artesa
L’esport i el joc net van tornar a reunir-se en la tercera edició de la Setmana Santa Cup, disputat a Artesa de Segre del 14 al 16 d’abril. Un total de vuit equips, de diferents poblacions, formats per nens i nenes entre sis i tretze anys, dividits en les categories de sis a nou i de deu a tretze anys, van competir al llarg de tres jornades plenes de partits en una nova edició del torneig de futbol sala infantil.
Aquesta cita tradicional al municipi va comptar amb una participació d’uns vuitanta jugadors. A més, hi van assistir equips d’Alentorn, Tudela del Segre, Lleida i Tàrrega. Al final de la competició, tots els jugadors van rebre un reconeixement per la seua participació.
Així mateix es va realitzar una entrega de premis amb guardons als equips campions i subcampions d’ambdós categories, al millor jugador, al porter menys golejat, al màxim golejador i premis amb menció especial al joc net, un dels valors centrals del torneig.