HOQUEI
El Llista tanca la plantilla 25-26 amb Gabarró, del Noia
Firma per dos temporades i serà el tercer fitxatge després de Bosch i Ciocale
Encara queden dos jornades per concloure la fase regular i disputar tot el play-off pel títol de l’OK Lliga i el Pons Lleida ja té configurada la plantilla amb la qual competirà la pròxima temporada. Martí Gabarró, actualment al Noia Freixenet, és l’última peça que li faltava al tècnic Edu Amat per tancar la plantilla.
El jove jugador de Torrelavit, de 23 anys, firma per dos temporades i serà una de les tres cares noves del Pons Lleida 2025-2026, que també ha tancat les incorporacions del porter lleidatà de l’Alpicat Xavi Bosch, de 21 anys, i de l’argentí del Liceo Fabrizio Ciocale, de 21, com ja va avançar SEGRE. Els tres venen a cobrir les baixes del porter Martí Zapater, que jugarà al Noia; i de Nuno Paiva i Fran Tombita Torres, que continuaran compartint vestidor, encara que ara al Liceo, on l’argentí torna després d’una temporada de cessió a Lleida.
Gabarró es va formar al planter del Noia Freixenet, que el va cedir durant dos temporades al Calafell, la 2020-2021 i 2021-2022, anotant 9 i 13 gols, respectivament, en la competició domèstica. La seua bona trajectòria el va portar de tornada a Sant Sadurní per establir-se a l’equip de l’Alt Penedès i ser un dels jugadors de referència, amb una mitjana golejadora per sobre de la vintena en les seues dos primeres campanyes, si bé en la present no ha entrat tant en els plans del tècnic Carlos Cortijo, que va agafar l’equip l’estiu passat per suplir Pere Varias, el nou seleccionador espanyol absolut. A més, Gabarró és un consumat especialista en els llançaments de faltes directes. Aquesta temporada porta llançades a l’OK Lliga un total de 21, de les quals n’ha transformat 5, encara que en tots els seus anys a la màxima categoria la seua efectivitat supera el 30 per cent (42 de 126). A nivell internacional, fa dos anys es va proclamar campió d’Europa sub-23 amb una selecció en la qual també hi havia el lleidatà Aleix Marimon.
Al marge dels tres reforços, continuaran a l’equip Javi Sánchez i Sebas Moncusí, que tenen contracte en vigor, i Jordi Badia, Antonio Chino Miguélez, Sergi Duch i Darío Giménez, que ja han renovat.