BÀSQUET
Un pèssim tercer quart condemna el Barça
En un pèssim tercer quart (32-17) el Barça va enterrar les seues opcions de victòria a Mònaco en el primer partit de la sèrie de quarts del play-off de l’Eurolliga (97-80), en el qual va ser molt inferior davant d’un rival molt físic i que va dominar tots els registres. Els del Principat, liderats per Daniel Theis, Mike James, ambdós amb 22 punts cada un, i Elie Okobo (19), van posar una marxa física més en el tercer període i el van portar al seu terreny davant d’un equip blaugrana amb molts dubtes i molt erràtic.
Pot encara el Barça capturar el factor pista i que el Palau Blaugrana pugui decantar la sèrie, però per a això els blaugranes hauran de guanyar el segon assalt al millor de cinc que es disputarà demà divendres a Mònaco. Si no, caldria començar a pensar en una remuntada gairebé utòpica.
Tampoc li van anar bé les coses al Reial Madrid, que va sucumbir per 84-72 en la visita a la pista de l’Olympiacos per al primer partit de la seua eliminatòria de quarts de final que va tenir clar color hel·lè.