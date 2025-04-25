PÀDEL
Aspros reuneix 74 persones en una jornada inclusiva
L’Urgell va acollir la cita dedicada a gent amb discapacitat intel·lectual
El pàdel es va sumar ahir a la lluita per la inclusivitat esportiva de persones amb discapacitat intel·lectual. Aspros, fundació que des del 1962 treballa per aconseguir la inclusió i la igualtat d’oportunitats de totes les persones, va organitzar al CT Urgell, amb suport de l’FCP, una jornada ocupacional de la Federació Allem, una cita esportiva que, en aquesta ocasió, es va centrar en el pàdel.
L’encontre va combinar un torneig amb diferents estacions d’iniciació adaptades a tots els nivells i va reunir 74 participants i monitors de diferents entitats per a persones amb discapacitat intel·lectual de Lleida.
L’activitat va comptar amb la col·laboració de clubs, federacions i alumnat voluntari de l’institut Joan Oró. Aquesta iniciativa referma el necessari compromís amb l’esport inclusiu i la visibilització de les capacitats de totes les persones.
La coordinadora d’activitats físiques d’Aspros, Anna Fillat, va explicar que “és una oportunitat perquè les persones amb discapacitat intel·lectual coneguin el pàdel, és un nou esport que ells podran practicar”.
Va afegir que “aquesta jornada no es tracta sols de jugar partits, és especialment una iniciació per familiaritzar-se amb la pràctica d’aquesta disciplina”. “El pàdel és un esport que pot practicar tothom”, va concloure Fillat.