FUTBOL
Fi al caos de les entrades
Els seguidors del Barcelona que havien rebut les seues localitats amb errors en les dades ja tenen les correctes. Els 800 aficionats lleidatans comencen avui el desplaçament fins a Sevilla
“Estava convençut que se solucionaria”, explicava ahir el lleidatà Francesc Torrelles, soci del FC Barcelona i de la penya Som un Sentiment, un dels aficionats blaugrana que es van veure afectats pel caos en què es va convertir el repartiment de les localitats per part de la firma Onebox, a la qual la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va encomanar aquesta tasca.
La indignació i la preocupació van saltar dimecres, a tres dies del partit, quan socis i aficionats del Barça que havien aconseguit una de les 26.031 entrades que s’havien assignat al club, van veure que a la seua localitat els cognoms i el número del DNI eren incorrectes, no així el nom de pila.
La incidència, que va motivar un dur comunicat per part del Barcelona, no va afectar els seguidors del Madrid, només els del Barça, però tampoc a tots. “Vaig trucar a amics que tenien entrada i alguns l’havien rebut amb les dades correctes”, explica Torrelles. Fonts de diverses penyes lleidatanes van confirmar que havien rebut entrades amb les dades correctes.
Francesc Torrelles, un habitual dels desplaçaments, explica que va seguir el procés de compra d’entrades i que dimecres la va rebre per mail i amb les instruccions per obrir-la. “Són entrades que no es validen fins quatre hores abans del partit, però vaig entrar a mirar i vaig veure que el meu nom era el correcte, Francesc, però no ho era el cognom ni el número del DNI”. Afegeix que “vaig enviar de seguida un mail a la Federació i en deu minuts em van respondre dient que ho anaven a solucionar”.
Des de Onebox, aquest aficionat, com tots els afectats, va rebre una comunicació a les 13.00 en la qual se li indicava que a les 15.00 tindria l’entrada correcta. “I així ha estat, a les 15.06 ja l’he rebut i l’amic amb qui viatjo, que estava igual que jo, també.”
D’altra banda, el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, i el màxim responsable de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno, van rebre ahir el trofeu de la Copa de mans dels exfutbolistes andalusos Jesús Navas i Joaquín Sánchez, ambdós campions d’aquest torneig. “Aquesta és la final que tots podien somiar, però a la qual han pogut arribar qualsevol dels 124 equips de tot Espanya que han participat en aquesta edició”, va afirmar.
“Viurem una bonica festa del futbol espanyol que arribarà a desenes de milions de persones a tot el món. Volem, per això, que la final no es limiti al temps reglamentat, sinó que durant aquests dies tota la ciutat s’amari del partit”, va afegir.