Campions!!!
El Barça guanya la Copa abans de lluitar per la Champions i sentenciar la Lliga amb un gol al final de la pròrroga de Koundé en un triomf èpic. És el títol coper número 32 per als blaugranes
❘ sevilla ❘ El francès Jules Koundé va aconseguir a falta de quatre minuts perquè conclogués la pròrroga el 3-2 per al Barcelona que dona a l’equip blaugrana el seu trenta-dosè títol de campió de la Copa del Rei, en una final davant del Reial Madrid digna d’un clàssic d’altura.
El Barça, que a la primera part s’havia avançat amb un gol de Pedri i havia estat superior al Madrid, va veure com l’equip d’Ancelotti va reaccionar. Dos gols de Mbappé i Tchouameni van donar la volta al matx, però Ferran va aconseguir empatar-lo en el 83. L’àrbitre De Burgos Bengoechea va anul·lar un penal d’Asencio a Raphinha a l’últim minut del descompte a la segona meitat després de revisar-ho al VAR.
La presència de Dani Olmo com a mitjapunta va ser la principal novetat l’onze de l’alemany Hansi Flick, que va arribar a Sevilla amb baixes significatives com la del seu golejador polonès Robert Lewandowski o la del lateral Alejandro Balde i amb la presència a la banqueta després d’una llarga lesió del porter germànic Marc-André Ter Stegen. Courtois, al caire de la mitja hora, no va poder amb una puntada de Pedri des de lluny i la pilota se li va colar a prop de l’escaire per concretar el que es preveia des de l’arrancada, el gol dels blaugranes.
Va semblar que l’equip de Flick va aixecar una mica el peu de l’accelerador per agafar aire i d’això es van valer els d’Ancelotti per atansar-se a l’àrea del porter polonès Wojciech Szczesny. Mbappé va ser el recurs del Madrid per a la segona part.
Amb Modric i Arda Güler també al camp, el Reial Madrid va ser un altre, intens, amb desplegament físic i amb una pressió que li va prendre al Barcelona, la qual cosa va fer reaccionar Flick amb l’entrada de Fermín López per Dani Olmo per recuperar una mica d’aire al centre del camp. Però aleshores els d’Ancelotti ja estaven desfermats.
El revulsiu Mbappé va equilibrar el marcador en llançar una falta que Frenkie de Jong li havia comès, acció que els madridistes van reclamar com a mereixedora de targeta roja. Als 77 minuts, Aurélien Tchouaméni va culminar la remuntada amb un cop de cap a la sortida d’un córner. Però l’alegria blanca va durar poc: Ferran Torres va aprofitar un avançament de Courtois per empatar.
En el temps afegit, Rüdiger va fer caure Ferran Torres a l’àrea, però De Burgos Bengoetxea no va xiular res, deixant viu el Madrid. Ja al sisè minut de prolongació, es va assenyalar un penal d’Asensio sobre Raphinha, que finalment l’àrbitre va anul·lar després de revisar el VAR, mostrant groga al brasiler. El partit va anar a la pròrroga.
El Madrid va mostrar-se més sencer en aquest temps, mentre Pedri, exhaust, va ser substituït per Eric García. Koundé, amb picardia, va marcar el 3-2 definitiu a quatre minuts del final.
Abans d’acabar, Vinícius i Rüdiger van protestar airadament una decisió, i l'alemany va ser expulsat per llançar un objecte a l'àrbitre. Malgrat la tensió, el partit va acabar amb gestos esportius entre jugadors i entrenadors. El Barça va fer el passadís al Madrid, subcampió. Gerard Piqué va reaccionar a X dient: "Al final els bons sempre guanyen."