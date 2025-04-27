Empat sense gols en l’últim partit del Lleida al Camp d’Esports (0-0)
Futbolistes i aficionats s’han pogut acomiadar després d’aquest any atípic
El Lleida CF rebia a l’Espanyol B en l’últim partit a casa de la temporada i amb el dubte de si seria el darrer de la història de la institució al Camp d’Esports. Els blaus es jugaven poca cosa, necessitaven només un punt per evitar el play-out. D’altra banda, el filial periquito intentava esgotar les seves opcions de play-off d’ascens.
La primera part ha tingut poc espectacle esportiu. Poques oportunitats, faltes i interrupcions. Cap dels dos conjunts ha arribat a complicar als porters. La polèmica ha succeït abans de començar el partit, la plantilla del Lleida ha saltat al camp amb una pancarta reivindicativa on estava escrit ‘¡Luis Pereira solución ya!’. Els futbolistes, acompanyats de l’staff, donaven veu a la situació d’impagaments. A més, la grada d’animació del Gol Nord han abandonat el camp per denunciar que les forces de seguretat no els hi ha deixat entrar un dels seus cartells. Al setè minut de joc han tornat a entrenar per animar als seus.
El segon temps ha començat amb iniciativa dels blanc-i-blaus, Jan Peries ho provava amb un xut fluix que Iñaki blocava sense complicacions. El Lleida esperava al contraatac, i a l’hora de partit, Adri Gené ha dubtat entre fer la passada o xutar, finalment l’ocasió ha acabat en un córner. Instants més tard, l’àrbitre no ha assenyalat un possible penal sobre Naranjo després d’una clara estirada de samarreta posterior a una falta lateral. Quan millor estava el Lleida, l’Espanyol B ha tingut dues oportunitats molt clares que Iñaki ha solucionat amb claredat. Adri Gené, de nou, ha malbaratat una ocasió després que el seu xut sortís mossegat. A la sortida d’un córner, Iñaki salvava als locals, una vegada més, després d’una sensacional estirada. El Lleida ho ha intentat fins al final mitjançant Efe i Unax que no han trobat porteria. Al minut 89, l’Espanyol desaprofitava l’opció de guanyar el partit després que Omar Sadik no pogués rematar a porta buida. Tot i el rocambolesc final, el resultat ha set de 0-0.
En acabar el partit s’ha viscut un emocionant moment de germanor entre aficionats i futbolistes. Entre pancartes i abraçades els futbolistes s’han acomiadat d’un gol nord que no han fallat en tota la temporada.
Amb aquest resultat el Lleida se situa en dotzena posició amb 45, a un de la plaça de play-out. El pròxim partit dels del Segrià serà diumenge vinent a les 12.00 al camp de l’Andratx, en el que podria ser l’últim enfrontament de la història del club.