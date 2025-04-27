L’Atlètic Lleida s'imposa al Vilassar de Mar al Farrús (2-0)
La victòria assegura ja el Play-Off a Segona Federació
El partit ha començat amb un Soule molt actiu per banda dreta. Prova d’això ha estat una internada fins a la línia de fons i posant una passada que no ha pogut connectar amb cap company. Al quart d’hora de partit, en una falta servida per Moró Sidibé, Jordi Ortega ha posat el peu i ha enviat la pilota al fons de la xarxa (1-0). Cinc minuts després, al minut 20, una altra jugada d’estratègia, en aquest cas servida per Villote, ha permès a Wilber Hurtado posar el cap per ampliar la distància en el marcador (2-0). Al minut 22, l’entrenador del Vilassar ha estat expulsat mentre l’Atlètic Lleida ha continuat dominant l’esfèrica. Passats els 45 minuts de la primera meitat, l’àrbitre ha xiulat el camí a vestidors amb un Atlètic Lleida imposant-se contundentment.
La segona meitat ha iniciat novament amb el domini del conjunt lleidatà, amb una rematada de cap de Moró Sidibé que Baño ha refusat a servei de cantonada. Tres minuts després, Alcalà ha posat una bona centrada que ha rematat Eric Jerez, però la pilota s’ha tornat a topar amb el porter rival. El Vilassar també ha volgut dir la seua amb un xut de Ferri que ha aturat Pau Torres a la perfecció i, posteriorment, amb el porter lleidatà ja vençut, el conjunt del Maresme ha estavellat la pilota al travesser. Els últims minuts del partit han estat plàcids per al conjunt del Farrús, que amb el bon avantatge del qual ha disposat, li ha permès estar tranquil sobre el terreny de joc. El partit ha finalitzat sense més ocasions.
Amb aquesta victòria el conjunt de Gabri ha assegurat el Play-Off i és segon amb 55 punts i, per tant, avança al Girona B. La setmana vinent viatjarà a Manresa diumenge a les 12.00.