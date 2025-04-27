BÀSQUET
L’Hiopos, a segellar la permanència virtual a Andorra
L’Hiopos visita avui l’Andorra amb l’objectiu d’aconseguir l’onzena victòria que li donaria pràcticament la salvació. Els lleidatans busquen el tercer triomf seguit lluny del Barris Nord
L’Hiopos Lleida té aquesta tarda (17.00) una immillorable ocasió de deixar liquidada la permanència un any més a la Lliga ACB. Per això ha de guanyar a la pista d’un Morabanc Andorra que persegueix el mateix objectiu i que arriba en un bon moment al recuperar efectius, com ja va demostrar la passada jornada perdent per només un punt a la pista del Reial Madrid i després d’un triple de Kuric que els àrbitres van convertir en dos punts i que hauria forçat la pròrroga.
Gerard Encuentra ho va deixar clar en la roda de premsa prèvia d’aquest divendres. “Independentment de la classificació, volem aconseguir com més aviat millor l’onzena victòria que ens atansi més a l’objectiu i afrontar el tram final de temporada una mica més alliberats”, va afirmar el tècnic lleidatà, que no amaga que guanyar a la Bombonera no serà gens fàcil, i més després que s’hagi decretat el partit com el Dia del Club, regalant una entrada a cada soci, amb la qual cosa s’espera una gran entrada. Aquesta circumstància farà que l’afició lleidatana estigui en clara minoria, ja que poc més de mig centenar de seguidors podran estar animant els seus des de la grada.
Encuentra espera un duel “molt complicat” davant d’un “bon equip que a començaments de temporada estava construït per entrar al play-off. La seua posició demostra la dificultat que té aquesta Lliga, encara que és cert que han tingut mala sort amb les lesions. Anem a una pista molt complicada, però estem en un bon moment i volem seguir amb aquesta bona dinàmica”, va apuntar.
Els de bordeus buscaran al Principat la seua quarta victòria lluny del Barris Nord, que seria la tercera de forma consecutiva després de les aconseguides a Granada i Manresa. El triomf, a més, atorgaria a l’Hiopos Lleida la permanència virtual, ja que mantindria els quatre triomfs de renda, més l’average, sobre el Granada, que ahir va guanyar a casa el Manresa i només li queden cinc partits per jugar, i cinc sobre el Corunya, que ahir va caure en la visita a Tenerife i torna a ser cuer de la Lliga quan li resten sis encontres per al final (en té un d’ajornat).