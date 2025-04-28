FUTBOL
El Barça es planta a la seua sisena final amb exhibició
Va tornar a marcar quatre gols al Chelsea. Jugarà amb l’Arsenal, que va eliminar el Lió
❘ londres ❘ El FC Barcelona va tornar a endossar quatre gols (1-4) al Chelsea a Stamford Bridge i va segellar la classificació per a la seua sisena final de la Lliga de Campions, la cinquena consecutiva. El proper 24 de maig, a Lisboa, intentarà revalidar el títol davant d’un altre equip anglès, l’Arsenal, que ahir va deixar fora l’Olympique de Lió després de remuntar l’1-2 de l’anada (1-4).
Tal va ser el domini, que al descans les blaugranes ja tenien l’eliminatòria resolta amb el 0-3 en el lluminós, i el quadre blue, totalment sotmès al pla de partit de les barcelonistes, no va poder franquejar la porteria de Cata Coll fins a l’afegit. En un xoc que ja havia començat al so del ball barcelonista, l’equip britànic no va aconseguir sorprendre les blaugranes per revertir un marcador que ja tenia costa amunt abans de començar el matx (4-1). La doble Pilota d’Or, Aitana, una futbolista que sempre apareix en els partits grans, va fer la seua comesa en el minut 25, quan, després de robar una pilota en propi camp i superar amb solvència Charles, va conduir uns 50 metres fins a la zona decisiva i va definir amb un míssil al primer pal. En un escenari idíl·lic i un context encara millor, les de Pere Romeu no van reduir marxes i després d’un altre duel guanyat en zona de tres quarts Pina va connectar ràpid amb Aitana perquè aquesta fes el mateix amb Hansen, que va ballar per la seua banda per assistir Ewa Pajor, que no va perdonar al 40. Només dos minuts després, Pina va dibuixar el gol de la tarda amb una rosca meravellosa que va acariciar la xarxa del pal llunyà, un golàs que deixava l’eliminatòria resolta i en un simple tràmit la segona meitat.