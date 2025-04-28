ATLETISME
Una Cursa Balàfia molt viva
Al voltant de 800 atletes prenen part en l’edició número 43. Blanca Vallés i Roger Mirabet van aconseguir la victòria en la prova de 10 quilòmetres
Balàfia va viure ahir la quaranta-tresena edició de la seua cursa popular, que va reunir prop de 800 participants, repartits entre les carreres atlètiques de 5 i 10 quilòmetres, la caminada i les infantils.
El guanyador de la prova de 10K va ser l’independent Roger Mirabet, que hi va invertir un temps de 32 minuts i 16 segons, seguit d’Hamou Ait Mazian (Pones Thai Runners), que va traspassar la línia de meta un minut després, mentre que Marc Martínez (Pedalea.cat) va completar el podi amb un registre de 35 minuts.
Pel que fa a la categoria femenina, la guanyadora va ser la també independent Blanca Vallés, que va ser l’única a baixar dels 40 minuts, deixant el crono en 39:36. Al segon calaix del podi es va instal·lar Inma Albert (Caatzeneta), amb un registre de 40 minuts i 8 segons, i la independent Maite Farran, que va cobrir els 10.000 mers del traçat urbà pel barri de Balàfia en 40 minuts i 35 segons, va ser tercera.
En la carrera de 5K, Javier Castells (Fincas Prats Runners) es va alçar amb la victòria i es va imposar amb un temps de 14 minuts i 59 segons a Joan Brufal (Los Gessers Algerri), que va entrar gairebé un minut i mig més tard (16:36), i a l’independent Sergio Ráfales, que hi va invertir un temps de 16 minuts i 37 segons. En dones, la guanyadora va ser Antonia Argilés (Almiramar), amb una marca de 20 minuts i 5 segons, seguida de la independent Sílvia Fandos, amb 20 minuts i 25 segons, i Meritxell Bonet (Coetus Triatló Lleida), que va marcar 20 minuts i 45 segons.