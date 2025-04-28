ELS
Dolorós revés
El Pons Lleida malgasta un avantatge d’1-3 i regala la victòria després d’encaixar 4 gols en menys de 4 minuts. Els llistats, que van reaccionar i van aconseguir situar-se a un gol, es jugaran ser cinquens o sisens a l’última jornada sense dependre de si mateixos
❘ Sant Hipòlit de Voltregà ❘ El Pons Lleida va patir ahir un important revés al perdre a la pista del Voltregà (6-5), que segella matemàticament la permanència, en un partit en el qual els locals van saber temperar els nervis i aixecar un 1-3 que els llistats tenien d’avantatge al final de la primera meitat en una segona part pletòrica, sobretot del seu referent, Àlex Rodríguez, autor de cinc dels sis gols. Els de Sant Hipòlit van anotar quatre gols en tres minuts i mig i van deixar grogui el Llista que, malgrat reaccionar i situar-se a un gol, no va poder emportar-se res de positiu.
Amb aquesta derrota, els d’Edu Amat ja no poden acabar quarts, que els hauria donat el factor pista a favor en els encreuaments del play-off, tot i que encara tenen opcions d’acabar cinquens o sisens –la setena posició la tenen assegurada–, si bé per a això hauran de guanyar en l’última jornada l’Alcoi a casa i esperar que tant Noia com Calafell no ho facin.
El matx va arrancar amb intercanvi de cops entre els dos equips fins que un tret creuat des de la mitjana distància de Paiva va posar davant el Pons Lleida. L’avantatge amb prou feines li va durar, ja que 20 segons després Àlex Rodríguez va començar el seu particular festival golejador amb el primer gol de la tarda. Dos minuts després, el pal va evitar que Canal posés en avantatge els barcelonins, que van tenir un parell d’accions més abans que Darío Giménez, també amb un tret des de la dreta, batés de nou l’exllistat Codony, recentment proclamat campió d’Europa sub-23. El Voltregà va apretar i va rondar l’empat en un parell de contres, però va ser Fran Torres, recollint el segon rebuig del porter local, el que feia l’1-3 a tres minuts del descans.
La segona meitat ja va ser una altra història. El Voltregà va sortir amb més fam i Burgalla va avisar d’inici amb dos accions, la segona repel·lida pel pal. En ple setge local, Àlex Rodríguez firmava el doblet, un gol que va esperonar el conjunt de Sant Hipòlit, que va creure en la remuntada. La jugada clau va arribar als 37 minuts, quan Martí Zapater era exclòs per fer caure dins de l’àrea Canal, una acció que va suposar una pena màxima per al Voltregà. Encara que el mateix Àlex Rodríguez va estavellar la bola al pal, els locals van treure profit de la superioritat numèrica i van equilibrar el marcador un minut després (3-3).
El gol va caure com una gerra d’aigua freda en els jugadors del Pons Lleida, que es van ensorrar en defensa, concedint molts espais en els quals Rodríguez es va moure al seu aire. El màxim golejador de l’OK Lliga (acumula ja 29 dianes) va firmar el 4-3 i el 5-3 en poc més de dos minuts que va fer embogir la parròquia local, que encara va vibrar més quan Molas va fer pujar el 6-3. Faltaven encara vuit minuts i el Pons Lleida va apel·lar a l’èpica. Moncusí, després d’aprofitar una perfecta assistència de Nico Ojeda, reduïa distàncies a cinc minuts de la conclusió, i el mateix argentí, en el 47, situava un esperançador 6-5. El Llista, que hauria pogut encaixar algun gol més en sengles accions de Rodríguez, ho va intentar fins al final, però es va quedar a les portes d’esgarrapar algun punt.