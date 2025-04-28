Incidents als accessos del Gol Nord per una pancarta dels Rudes
La penya va patir retencions a l'entrada del Gol Nord amb la seva pancarta, mentre el Lleida tancava la temporada a casa amb un empat sense gols davant l'Espanyol B
Els Rudes Lleida, un dels grups d'animació del Lleida CF, van ser els protagonistes d'una polèmica aquest cap de setmana al Camp d'Esports quan els Mossos d'Esquadra van retenir durant 10 minuts la pancarta identificativa del grup a l'accés del Gol Nord. L'incident, que va retardar l'entrada dels aficionats a la grada, es va resoldre finalment amb la intervenció del directiu Marc Torres.
El motiu de la retenció va ser la revisió de la pancarta per part dels agents de seguretat, ja que aquesta no complia amb els requisits de ser ignífuga. La situació va generar tensió als accessos fins que la directiva va intervenir per solucionar el problema i permetre l'entrada dels aficionats amb el seu distintiu.
Un altre empat en una temporada irregular
Al terreny esportiu, el Lleida va tancar la seva temporada al Camp d'Esports amb un empat a zero davant l'Espanyol B, continuant amb la ratxa negativa a casa. Aquest resultat confirma una estadística preocupant: els blaus no han aconseguit cap victòria com a locals durant tot l'any 2023 i en tota la segona volta del campionat.
Trist adeu a casa
ARNAU VILÀ FONT
Tot i la permanència ja garantida a la categoria, que els lleidatans certificaran definitivament a Andratx en l'últim partit de la temporada, l'ambient al Camp d'Esports va estar més marcat per l'emotivitat davant la difícil situació institucional del club que per l'interès purament esportiu del matx.