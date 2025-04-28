Trist adeu a casa
El Lleida empata i acaba el curs davant de l’afició sense guanyar a l’estadi en la segona volta. La grada va animar i recolza l’equip atesa la situació del club
❘ Lleida ❘ El Lleida va tancar la temporada al Camp d’Esports amb un altre empat, aquesta vegada 0-0, davant de l’Espanyol B. Els blaus, amb el resultat d’ahir, acaben la temporada sense haver guanyat un partit a casa durant aquest any i en la segona volta. El matx va tenir més d’emotiu per la crítica situació que travessa el club que d’interès esportiu, ja que el Lleida acabarà la temporada a Andratx amb la permanència garantida. Durant els primers minuts, l’equip blau buscava arribar per les bandes, fidels a la filosofia d’Idiakez que ahir complia el segon partit de sanció. Però era l’Espanyol B qui dominava la possessió encara que sense generar perill. D’aquesta manera, es va tancar un primer temps en què hi va haver més acció a les grades que al camp, ja que l’afició del Gol Nord no va parar d’animar.
Al segon temps, el Lleida podia trencar la línia dels centrecampistes, però com de costum els llums s’apagaven a l’arribar a la frontal. I prova d’això va ser la primera ocasió del Lleida, a les botes d’Adri Gené a l’hora de partit. En un escenari d’anades i voltes, Iñaki va tornar a ser providencial en el minut 70 amb una magnífica intervenció, com si d’un porter de futbol sala es tractés.
Seguint amb aquesta tònica, va ser el Lleida qui va avisar després de la parada d’Iñaki, però Adri Gené, en el 74, va veure com el central Caroz li prenia la pilota a l’àrea petita quan disparava des d’una posició molt franca. Amb el partit frenètic, en el minut 83, Caroz i Iñaki van tornar a ser protagonistes. El central blanc-i-blau va rematar un córner en el punt de penal i Iñaki va volar per negar el gol.
Tot i així, l’Espanyol B necessitava els tres punts al trobar-se de ple en la lluita per al play-off i això provocava que els visitants no es conformessin amb l’empat. Finalment, en el minut 90, el Lleida es va tornar a salvar en una acció que encara no s’entén que no acabés en gol. Almansa va fer una passada de la mort per a Sadik però la pilota li va passar per sota de les cames. La pilota va arribar al segon pal a Rivares, que tenia tota la porteria per a ell, però va fallar al connectar una centrada que va passar, una altra vegada, per sota de les cames.
Incidents als accessos del Gol Nord
La penya Rudes Lleida va demorar 10 minuts la seua presència a la grada perquè als accessos els van retenir la pancarta del nom del grup. Els Mossos la van revisar al no ser ignífuga però tot es va solucionar quan el directiu Marc Torres va acudir a l’accés del Gol Nord.
Sense guanyar a casa en tot el 2025
El Lleida va tancar la temporada al Camp d’Esports sense haver guanyat ni un partit en el que va d’any i en tota la segona volta. Amb l’empat d’ahir, Marc Garcia i Iñigo Idiakez acaben amb un balanç conjunt de 6 empats i 2 derrotes com a locals aquest any.
El CE Europa, campió del Grup 3
Amb el triomf per 0-1 davant de l’Il·licità, l’Europa es va proclamar campió del grup i, en conseqüència, és nou equip de Primera Federació. Els del Nou Sardenya van aprofitar la derrota a casa del Sant Andreu per guanyar la Lliga amb una jornada d’antelació.