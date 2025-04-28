FUTBOL
El Juneda s’aferra a la permanència
Al Balaguer li va faltar efectivitat al rematar. L’equip de Pau Barrufet surt del descens
❘ balaguer ❘ El Balaguer, amb moltes absències en l’alineació inicial, es va mostrar incapaç de transformar alguna de les ocasions clares de gol que va tenir, tres a les botes de Jadiri i una altra a les de Del Águila. En canvi un Juneda molt més intens en el seu joc i en la lluita per la pilota sí que va aprofitar les seues per emportar-se tres punts que el treuen de la zona de descens per primera vegada en el que portem de temporada i a falta de tres jornades per a l’acabament del campionat.
El Balaguer va dominar el joc durant la primera mitja hora, però Jadiri va desaprofitar una jugada d’atac que el va deixar sol davant de Roca, que va poder rebutjar a córner. Posteriorment, dos xuts més del davanter roig tampoc van trobar la porteria. Sí que ho va fer l’equip visitant al minut 41, en la primera ocasió clara de què va disposar per avançar-se i per mediació d’Abed (0-1). Ja a la segona part, el Juneda va defensar amb encert l’avantatge i va seguir buscant ampliar-lo, però sense arribar-hi, amb Masbernat sol davant de la defensa local.
El Balaguer ho va intentar sense fe ni convicció. Els canvis tampoc van aportar solucions i, ja en el temps afegit, amb els de Josete abocats en atac per intentar empatar, un nou contraatac del Juneda culminat per Capdevila va significar el 0-2 final.
Al final del partit, Josete, el tècnic local, va manifestar la seua amargor per la derrota: “Hem començat bé i creant ocasions per avançar-nos, però en un desajust ells han marcat.” Sobre la falta d’efectivitat del seu equip, va dir: “Quan crees ocasions i no marques acabes bloquejant-te mentre el teu rival s’encoratja.” Per finalitzar Josete va afegir: “Volíem guanyar però avui no ha estat el nostre dia i cal felicitar el Juneda.” Per la seua part, Pau Barrufet, entrenador del Juneda, va dir: “Ha estat una victòria soferta. Sabíem que no tindríem la pilota però hem fet un molt bon treball defensiu.” Sobre les possibilitats del seu equip, va assegurar que “farem tot el que puguem per aconseguir la permanència”.