L’Agramunt fa un gran pas per a la salvació
L’Agramunt va superar el Cervera en un partit dominat de principi a final pels locals. Cabrera va avançar l’Agramunt a la primera part. A la segona, els locals van començar a ser encertats de cara a porta i en pocs minuts van sentenciar el partit, amb gols de Porta, Mosquera i Clivillé (4-0, 61’). Feher va marcar el gol de l’honor per al Cervera i en els minuts finals Reig va marcar el 5-1 definitiu perquè l’Agramunt arredonís la golejada.
Després de sumar els tres punts, l’Agramunt puja a la desena posició amb 32 punts, a quatre del Solsona, que marca el descens, mentre que el Cervera és quinzè amb 18.