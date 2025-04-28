Luis Pereira, president del Lleida CF: “M’han estafat”
El president del Lleida CF, Luis Pereira, denuncia que va firmar al febrer un contracte amb una societat amb seu a Dubai per finançar el club i que la transferència mai va arribar. Acusa un mediador i diu que el procés va acabar amb “amenaces i extorsió”
Luis Pereira, president del Lleida CF, que es troba en una situació econòmica crítica amb problemes d’impagaments des del gener, va denunciar ahir públicament haver estat víctima d’una estafa milionària que ha minvat significativament la seua capacitat financera, després de recordar que ha aportat tres milions d’euros al club en els tres anys que porta al capdavant, i va assegurar que continua buscant solucions per evitar que desaparegui.
“Si abans havia sortit a la llum perquè no era cert el que es deia, aquesta vegada no ho he fet perquè les dificultats travessades són reals”, va manifestar a través de la xarxa social X. El comunicat de Pereira arriba després que l’entrenador Íñigo Idiakez digués en la prèvia davant de l’Espanyol B que “aquí només hi ha una persona que no ha estat a l’altura”, una cosa que l’empresari hispanosuís considera “precipitada”, per afegir que “tampoc en cap moment he agitat una pancarta quan els altres actors van fallar”.
Pereira explica com, davant de les dificultats financeres i “l’apropiació indeguda per part de l’RFEF [des del club, que ha denunciat la federació, es va explicar a començaments d’aquest mes que van arrancar la temporada amb un dèficit de 400.000 euros, perquè l’RFEF no va tornar a Pereira l’aval de 246.000 euros de la temporada 2023-24 i, davant d’aquesta situació, el president va haver d’ingressar-ne més de 150.000 per avalar en la present temporada]”, es va veure obligat a buscar noves fonts de finançament a finals d’agost del 2024.
“Vaig sol·licitar el concurs d’un mitjancer financer per obtenir prou capital”, explica. Tanmateix, aquest procés va culminar en el que Pereira descriu com una estafa que va incloure “amenaces, xantatge i temptativa d’extorsió” amb “oferiment de servei de màfia a domicili”. Aquesta situació, continua, li ha ocasionat greus perjudicis tant econòmics com personals.
El 12 de febrer del 2025, segons detalla Pereira, va rebre una proposta d’inversió que va ser “negociada, pactada, remodelada i modificada” segons les necessitats de les parts interessades. El club va firmar el 14 de febrer un contracte amb una societat alemanya vinculada a un inversor de Dubai. Tanmateix, la transferència econòmica promesa mai va arribar a materialitzar-se i, segons Pereira, va comprovar que el justificant de transferència presentat era “suposadament fals”.
El contracte firmat el 14 de febrer, en el qual va mediar un ciutadà brasiler, Luciano Rodrigues De Sales, amb l’esmentada societat alemanya vinculada a un inversor de Dubai, establia diverses condicions, incloent-hi que el prestador no tenia termini ni obligació d’adquisició, i podia comprar el 100% de la societat i el 30% del Lleida CF segons el seu criteri. A més, s’especificava que “els ciutadans de Lleida poden entrar en el capital social sense restricció, únicament respectant el 30% de la societat”.
Posteriorment, es van modificar les condicions i totes aquestes negociacions, segons assegura el president, buscaven garantir la viabilitat del club. Luis Pereira acaba manifestant el seu compromís per trobar una solució ràpida per al club, anunciant l’enviament d’una carta al mitjancer implicat i reiterant la seua convicció que “la solució sempre he pensat que ha de ser local”.