Un superior AEM aconsegueix una victòria còmoda
L’AEM va tombar el Borges Blanques B i manté el seu avantatge de cinc punts en el liderat. Els locals van portar el domini del joc durant gran part del partit. A més, van disposar d’ocasions més clares que el seu rival.
En el minut 10, Albert va obrir la llauna en una centrada d’una falta lateral que cap jugador va desviar i va acabar sorprenent el porter visitant (1-0).
El Borges B va defensar bé els atacs locals i van arribar al descans amb aquest resultat. El segon gol va arribar a vint minuts per al final.
Novament Albert va aprofitar un mal refús d’un defensa visitant per fer el gol que sentenciava el partit (2-0).