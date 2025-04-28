SEGRE

Un superior AEM aconsegueix una victòria còmoda

Dos jugadors d’AEM i Borges B pugnen per la pilota. - ÍNGRID SEGURA

REDACCIÓ

L’AEM va tombar el Borges Blanques B i manté el seu avantatge de cinc punts en el liderat. Els locals van portar el domini del joc durant gran part del partit. A més, van disposar d’ocasions més clares que el seu rival.

En el minut 10, Albert va obrir la llauna en una centrada d’una falta lateral que cap jugador va desviar i va acabar sorprenent el porter visitant (1-0).

El Borges B va defensar bé els atacs locals i van arribar al descans amb aquest resultat. El segon gol va arribar a vint minuts per al final.

Novament Albert va aprofitar un mal refús d’un defensa visitant per fer el gol que sentenciava el partit (2-0).

