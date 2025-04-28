“Té molt de mèrit, l’esforç de l’equip”
Iñigo Idiakez. Va agrair “la lluita” dels seus jugadors perquè “en anteriors experiències els equips que no cobren perden la categoria”
Iñigo Idiakez, que ahir no va poder dirigir els seus al complir el segon partit de sanció, va destacar l’entrega dels jugadors malgrat la situació del club. “Avui torno a estar molt orgullós dels meus jugadors perquè lluitar com han lluitat ells no és fàcil, principalment per la situació del club,” va dir.
El donostiarra va afegir que “l’experiència em diu que els equips que no cobren acaben perdent la categoria”. Idiakez va explicar que “jo em vaig trobar amb una situació similar a l’Oviedo i al Rayo Vallecano, i vam acabar perdent la categoria”.
L’entrenador basc va continuar manifestant que “ara que acaba la temporada és quan sembla que ens hem assentat en una idea i en uns ideals clars. Avui he vist que l’equip sabia al que jugava”, va afegir.
Idiakez també va dir que “és una llàstima veure el club en aquesta situació perquè la gent no mereix veure el seu equip així”, puntualitzant que “el Lleida no és un equip qualsevol ni amb una massa social baixa, per la qual cosa dol encara més veure’ns així”.
Sobre el joc de l’equip durant la seua estada, el tècnic basc va explicar que “crec que l’únic que ens ha faltat ha estat el gol perquè crec que en els altres registres hem estat bé”. També va assenyalar que “som un equip que sabem trobar els espais i no patim gaire en defensa, però ens ha faltat encert”.
Finalment, Idiakez va mostrar tristesa per “no haver pogut donar a l’afició una victòria a casa, que és el que es mereixia la gent”.
Fran Pérez, per la seua part, va explicar que “al final em quedarà el record d’haver jugat en aquest estadi i per a aquesta gent” i va dir que “quan jo vaig fitxar era per jugar al Camp d’Esports davant d’aquesta gent”. En aquesta línia, Cortijo va destacar que “malgrat tot m’emportaré un bon record d’aquí, sobretot de l’any passat”.