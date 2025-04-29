HOQUEI
L’apagada retarda el vol del Vila-sana a l’Argentina
L’equip, que divendres afrontarà la Intercontinental, ha de fer dos escales
L’aventura sud-americana del Club Patí Vila-sana va començar moguda a causa de la històrica apagada elèctrica que ahir va afectar tot Espanya. Per sort, l’expedició del Pla d’Urgell va poder arribar a temps per agafar el vol cap a l’Argentina, on divendres prendrà part per primera vegada en la seua història a la Copa Intercontinental.
Jugadors i tècnics van haver d’esperar una mica més de dos hores a l’aeroport de Barcelona a causa que el seu vol a Madrid va patir un important retard.
Al voltant de les 19.30 hores van poder enlairar-se i passada la una de la matinada van prendre el vol amb direcció a Santiago de Xile, la segona parada del viatge, no sense abans superar durant una hora els controls de passaport de forma manual, ja que els automàtics de la Terminal 4 de Barajas no funcionaven a causa de l’afectació elèctrica.
L’expedició tenia previst fer escala a la capital xilena cap a les 8 del matí d’avui, abans de prosseguir trajecte cap a la ciutat argentina de Mendoza, on havien d’agafar a les 10.40 un autocar que els anava a portar fins a San Juan, seu d’aquesta Copa Intercontinental.
La il·lusió i les ganes per participar en el Mundial de clubs era molt més gran que el maratonià viatge que els esperava. “Un poble de 700 habitants jugant la competició més gran que hi ha al món, per a Vila-sana no és un somni, no, és molt més”, declarava un més que emocionat Ramon Porta, president del club. L’entrenador, Lluís Rodero, assumia que el cansament seria un dels esculls a superar. “És un viatge complicat, per això anem una mica abans per descansar i adaptar-nos. S’està veient que el grup està unit, amb moltes ganes i il·lusió”, va destacar, per assegurar que la participació en aquest Mundial “no és cap premi perquè ens ho hem guanyat. Vam fer mèrits per ser-hi ja l’any passat, però no vam tenir el punt de sort que es necessitava, i aquest any crec que venim amb la lliçó ben apresa i espero aconseguir l’objectiu”. La competició arrancarà aquest divendres amb la disputa de les semifinals i el Vila-sana disputarà la segona, a les 20.30 hores (de matinada a Lleida), davant del Deportivo Aberastain.