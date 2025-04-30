GIMNÀSTICA
El lleidatatà Eduard Creanga, tercer a l’Estatal de categoria base de gimbàstica rítmica
El jove de 15 anys del Gyas de Tàrrega va començar a practicar quan en tenia 7
El jove Eduard Creanga, de 15 anys, esportista del Gyas Club de Tàrrega, va aconseguir la tercera posició en els Campionats d’Espanya de gimnàstica rítmica celebrats recentment a Guadalajara. L’Edu, que competia en la categoria base –la segona més alta–, va executar una brillant actuació en l’aparell de maces que li va suposar la medalla de bronze. “Una mica sí m’esperava el resultat, ja que veia molt preparat i amb molta confiança i creia que podia pujar al podi” comenta Creanga, que destaca també que “em vaig posar molt content amb el resultat, ja que, al cap i a la fi, és el premi que demostra el treball que he fet durant tot aquest any”.
A més d’aquesta tercera posició, el jove targarí va aconseguir sobretot el seu principal objectiu en aquests Campionats d’Espanya, que era “passar-m’ho bé i disfrutar de l’esport per sobre del resultat que obtingués”. Per a ell eren els seus segons campionats d’Espanya, i aconseguir aquest podi va significar molt, ja que li ha obert la possibilitat d’ascendir al següent nivell que és a més el més alt al qual pot arribar amb la seua edat, l’absolut.
L’Edu va començar a practicar gimnàstica rítmica quan tenia 7 anys al veure amigues seues fent acrobàcies al pati de l’escola, per la qual cosa va decidir provar-ho i li va encantar.
La gimnàstica rítmica és un esport molt exigent, que requereix molt d’esforç, disciplina i una gran implicació, i alhora et jugues tot el treball i l’esforç de la temporada en un minut i mig. Per a l’Edu, no obstant, també té molts beneficis. “M’aporta estabilitat mental, molta disciplina i maduresa”, comenta.
El jove esportista compta, a més, amb el suport total de la seua família i amics. “Són una gran ajuda per a mi. Els meus pares fan un esforç molt gran per ajudar-me a complir els objectius”, assegura Creanga. Per a qualsevol gran atleta, un dels somnis és poder disputar uns Jocs Olímpics. Actualment, aquest somni li resulta impossible, ja que la gimnàstica rítmica masculina no està ben vista en alguns països i no és considerada olímpica, al contrari que la femenina.
L’Edu hi està completament en desacord i a part de demanar que el seu esport sigui olímpic en categoria masculina lamenta que “encara existeixen estereotips i prejudicis sobre els nois que practiquem gimnàstica rítmica, de vegades pel simple fet d’anar amb un cèrcol pel carrer la gent et mira estrany, hi ha persones que no els agrada”. Tanmateix, afirma que en el seu cas particular “mai no m’he sentit jutjat ni qüestionat”. El 2009, Espanya es va proclamar el primer país a incorporar campionats oficials amb gimnastes masculins, i avui dia només França ha seguit l’exemple.
A més d’Eduard Creanga, dos gimnastes més del Gyas Club de Tàrrega també van participar en aquests campionats estatals. Es tracta de l’Annia Puiggené i de l’Emma Capell que van quedar en la dinovena i la 103 posició d’entre un total de 163 gimnastes.