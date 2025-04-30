FUTBOL
Rüdiger, sancionat amb sis partits després de la final de Copa i Bellingham se’n lliura
Lucas Vázquez, suspès dos partits
El defensa del Reial Madrid Antonio Rüdiger va ser sancionat ahir amb sis partits i Lucas Vázquez, amb dos, mentre que a Jude Bellingham se li va treure la roja que va veure al final de la Copa del Rei, segons la resolució del Jutge Únic de competicions no professionals de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF).
El Jutge Únic va publicar les sancions després de tenir en compte les al·legacions del Reial Madrid, que sí que van arribar a bon port amb el cas de l’anglès, per un “error material manifest a l’acta” del col·legiat De Burgos Bengoetxea, que havia escrit que l’internacional anglès es va dirigir a ells en actitud agressiva, havent de ser subjectat pels seus companys. Així, el conjunt blanc va evitar el càstig d’un Bellingham que va encarnar la frustració del Madrid amb el xiulet final de la pròrroga a La Cartuja que va coronar el FC Barcelona com a campió de Copa.
D’altra banda, la sanció a Rüdiger tampoc no tindrà gaire repercussió a nivell esportiu, ja que l’alemany va dir adeu a la temporada ahir mateix al passar pel quiròfan per una ruptura parcial al menisc extern de la cama esquerra. L’acta de l’àrbitre de la final va recollir l’expulsió i l’actitud agressiva d’un Rüdiger que es va disculpar l’endemà de la final de Copa, una cosa que no va convèncer el jutge únic per tractar-se d’“una estratègia defensiva posterior mitjançant la redacció d’un comunicat hores després d’haver-se produït el fet sancionat”.
En el mateix moment que Rüdiger, va ser expulsat Lucas Vázquez, que va rebre la sanció de dos partits per protestar les decisions de l’àrbitre fent gestos de disconformitat. Al ser un càstig lleu l’haurà de complir a la Copa del Rei i no a la Lliga.