BÀSQUET
Van der Vuurst rescindeix contracte amb l'Hiopos Lleida i torna al Joventut
El base holandès acumulava set partits sense ser convocat per Encuentra
La vinculació entre l’Hiopos Lleida i Keye van der Vuurst ha arribat a la seua fi. Ambdós parts han arribat a un acord per posar punt final al contracte de cessió que tenia el base holandès, que torna al Joventut sense tenir encara una destinació concreta, si bé el club verd-i-negre li està buscant una cessió per al mes que queda de competició.
Van der Vuurst va començar la temporada al conjunt badaloní malgrat que només va arribar a participar en quatre partits, va arribar a l’Hiopos Lleida a mitjans de desembre per cobrir la vacant que setmanes enrere havia deixat Dee Bost. Encara que la seua irrupció va ser immediata, amb un debut esperançador en el partit davant del Surne Bilbao Basket, en el qual va anotar 11 punts, va capturar 5 rebots i va repartir la barbaritat de 10 assistències per a una valoració de 18 gols, la seua aportació va anar clarament de més a menys.
Va mantenir el nivell durant diversos partits, destacant sobretot en atac (encara és el millor assistent de l’equip amb 4,3 passades de mitjana), si bé el bagatge en defensa era un dels seus talons d’Aquil·les, així com les pèrdues de pilota i en ocasions la seua passivitat a la pista. Tot això va fer que, després del fitxatge de James Batemon, Van der Vuurst fos el jugador sacrificat per Gerard Encuentra a les convocatòries. De fet, des del partit a la pista del Corunya, on l’equip va encaixar una dolorosa derrota i el neerlandès va ser un dels assenyalats, ja no ha tornat a jugar un partit oficial, quedant-se fora en els set últims partits.
Diumenge passat el club va informar que l’internacional neerlandès no viatjava a Andorra per motius personals, malgrat que la realitat és que ja s’estava negociant la rescissió del contracte de cessió.
En els 11 partits disputats amb la samarreta lleidatana, Van der Vuurst ha fet una mitjana de 9,2 punts, 1,6 rebots, 4,3 assistències, 2,2 pèrdues i 9,7 de valoració. Ara tornarà a la Penya per entrenar-se a l’espera d’alguna destinació per no acabar en blanc.
No es descarta que ben aviat l’Hiopos Lleida també arribi a un acord amb Johnny Hamilton, que també acumula diversos partits sense entrar en les convocatòries.