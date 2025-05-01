FUTBOL
Acaben les obres de la gespa artificial del camp de la Seu
El camp de futbol municipal Emili Vicente de la Seu d’Urgell ha enllestit aquesta setmana les tasques de manteniment de la seua gespa artificial, una intervenció necessària per garantir les condicions òptimes de joc. Els treballs, executats per l’empresa Césped Solución, han suposat una inversió total de 4.563,63 euros. Un aspecte destacat de la intervenció ha estat la incorporació de cinc tones de cautxú sobre la gespa artificial.