BÀSQUET
El Barça es recupera i força el tercer partit
El Barça va vèncer ahir el Mònaco (100-89) en el tercer partit dels quarts de final de l’Eurolliga i es va guanyar una vida extra, la disputa del quart partit de la sèrie demà també al Palau Blaugrana, gràcies a la seua millora en totes les facetes del joc, especialment en defensa. La irrupció inesperada del pivot Willy Hernangómez, que va firmar 19 punts i 10 rebots després d’exercir un paper secundari durant tot el curs, va destacar en la coral posada en escena del quadre blaugrana (21 assistències), en què els escortes Darío Brizuela (14) i Kevin Punter (14), l’aler pivot Jabari Parker (16) i l’aler Justin Anderson (10) també van acabar amb dobles dígits.
La victòria, obligada després del 2-0 a Mònaco, es va construir des de la defensa, una faceta en la qual el control del rebot (32 a 27) i l’energia de l’aler Joel Parra van ser crucials per neutralitzar l’actuació estel·lar dels exteriors Mike James (20 punts i 12 assistències) i Elie Okobo (19 punts).